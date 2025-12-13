السبت 2025-12-13 11:20 ص

أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها

تعبيرية
السبت، 13-12-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   حذر خبراء صحيون من أن بعض أطعمة الراحة الشائعة قد تكون ضارة أثناء نزلات البرد والإنفلونزا، بينما نصحوا ببدائل صحية لدعم جهاز المناعة.

وأوضح اختصاصي التغذية مايكل إدني أن الأطعمة الحارة قد تخفف انسداد الأنف مؤقتًا لكنها تهيّج الحلق وتزيد السعال، كما أن الكحول يضعف المناعة ويزيد الجفاف، والأطعمة المقلية والدهنية تبطئ الهضم وتفاقم الغثيان، فيما تزيد المشروبات السكرية الالتهاب وتضعف الاستجابة المناعية.


وقالت خبيرة العافية جيسيكا ماك إن الأطعمة المسموحة تشمل الشوربات الدافئة، الشاي العشبي، المشروبات الغنية بالإلكتروليت، الحبوب البسيطة كالشوفان والأرز، الفواكه مثل الموز والتوت، الخضروات الورقية، والبروتينات النباتية الخفيفة كالعدس والتوفو.

 

اتت

ال

ب

ف

