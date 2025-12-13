أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها

وأوضح اختصاصي التغذية مايكل إدني أن الأطعمة الحارة قد تخفف انسداد الأنف مؤقتًا لكنها تهيّج الحلق وتزيد السعال، كما أن الكحول يضعف المناعة ويزيد الجفاف، والأطعمة المقلية والدهنية تبطئ الهضم وتفاقم الغثيان، فيما تزيد المشروبات السكرية الالتهاب وتضعف الاستجابة المناعية.
وقالت خبيرة العافية جيسيكا ماك إن الأطعمة المسموحة تشمل الشوربات الدافئة، الشاي العشبي، المشروبات الغنية بالإلكتروليت، الحبوب البسيطة كالشوفان والأرز، الفواكه مثل الموز والتوت، الخضروات الورقية، والبروتينات النباتية الخفيفة كالعدس والتوفو.
-
أخبار متعلقة
-
للحماية من الأمراض الشائعة.. إليك أفضل مصادر المغنيسيوم
-
دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير
-
دراسة تزيح الستار عن "العدو الخفي" لصحة القلب
-
دور الأفوكادو في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم
-
لأول مرة.. رصد مصير الخلايا السرطانية لحظة تسللها إلى الدماغ
-
مواقد حرق الأخشاب تهدد الرئة بخطر دخان السجائر نفسه
-
كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على صحتك؟
-
دراسة تربط الزهايمر بعدوى بكتيرية مصدرها اللثة