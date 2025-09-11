3 طرق بسيطة لتحسين ذاكرتك

الوكيل الإخباري- قد يبدو امتلاك ذاكرة لا تخطئ كأنه موهبة نادرة، لكن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا. بعض الأشخاص، مثل "جيل برايس" التي شُخّصت باضطراب "الذاكرة الذاتية المفرطة"، لا ينسون أي تفصيل منذ سنوات المراهقة. وتصف برايس الأمر بأنه "فيلم دائم يدور في رأسها"، يتكرر بلا توقف، ويُرهقها عاطفيًا.

وفي المقابل، يرى العلماء أن النسيان ليس عيبًا في الدماغ، بل وظيفة ضرورية، إذ يساعد على تصفية المعلومات غير المهمة والاحتفاظ بما هو مفيد فقط. فالهدف من الذاكرة ليس تذكّر كل شيء، بل استرجاع ما نحتاج إليه في اللحظة المناسبة.



كيف يمكننا تحسين ذاكرتنا دون قدرات خارقة؟

بحسب تقرير نشره موقع Psychology Today، هناك ثلاث تقنيات مثبتة علميًا يمكنها تعزيز قوة الذاكرة:

1. العاطفة والارتباط الشخصي

المعلومات المجردة غالبًا ما تُنسى بسرعة، بينما تبقى المعلومات المرتبطة بالمشاعر أو التجارب الشخصية محفورة في الذاكرة. فمثلًا، الذكريات المرتبطة بمواقف حزينة أو فرحة تظل حاضرة لفترة أطول.

لذلك، يلجأ أبطال مسابقات الذاكرة إلى تحويل المعلومات الجافة إلى صور أو مشاهد خيالية تثير مشاعر أو ارتباطات شخصية، ما يُعزز قدرتهم على التذكّر.



2. قصر الذاكرة (طريقة الأماكن)

ابتكر الإغريق ما يُعرف بـ"قصر الذاكرة" أو Memory Palace، وهي تقنية تعتمد على تخزين المعلومات داخل أماكن مألوفة نتخيّلها في أذهاننا، مثل غرفة أو طريق نعرفه جيدًا.

دراسات حديثة أثبتت أن تدريبًا بسيطًا على هذه الطريقة يمكن أن يضاعف القدرة على التذكّر، ويُحدث تغييرات واضحة في نشاط الدماغ، ليُشبه أدمغة محترفي الذاكرة. والسبب أن دماغ الإنسان مهيأ لحفظ الأماكن بدقة عالية، ويمكن استغلال ذلك لتثبيت أي معلومة.



3. التجزئة واستخدام "قوة الثلاثيات"

الدماغ لا يتعامل مع المعلومات كمفردات متفرقة، بل يُفضل تجميعها في وحدات صغيرة. مثلًا، نحفظ أرقام الهواتف أو كلمات الأغاني عبر تقسيمها إلى مجموعات.

ويُشير علماء النفس إلى أن تجميع العناصر في مجموعات ثلاثية (مثل الشعارات أو الأمثال) يجعلها أكثر سهولة في الحفظ وأكثر تأثيرًا في التذكّر.



خلاصة:

الذاكرة القوية ليست قدرًا محصورًا بفئة معينة، بل مهارة يمكن تطويرها. عبر تحفيز المشاعر، وربط المعلومات بأماكن مألوفة، وتجزئتها بذكاء، يمكن لأي شخص تحسين قدرته على التذكّر، دون الحاجة إلى ذاكرة خارقة.