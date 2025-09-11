أخطاء شائعة في تنظيف الأسنان قد تضر بصحة فمك دون أن تدرك

الوكيل الإخباري- تنظيف الأسنان بالفرشاة ضروري للحفاظ على صحة الفم، لكن كثيرين يرتكبون أخطاء تضر بالأسنان واللثة دون وعي. وأبرز هذه الأخطاء:

التنظيف بقوة مفرطة: يؤدي لتآكل المينا وتهيّج اللثة.

التنظيف مباشرة بعد الأكل: خاصة بعد الأطعمة الحمضية، ما يُضعف المينا. يُفضل الانتظار 30 دقيقة.

تجاهل التنظيف قبل النوم: يسبب تراكم البلاك، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة.

استخدام معجون مبيّض يومياً: يضعف المينا ويزيد حساسية الأسنان واللثة.

استخدام فرشاة قديمة: تفقد فعاليتها وتُراكم البكتيريا. يجب تغييرها كل 3 أشهر.



الخلاصة: استخدام تقنيات تنظيف صحيحة مع أدوات مناسبة يحافظ على مينا الأسنان وصحة اللثة، ويمنع مشاكل الفم مستقبلاً.