أخطاء شائعة في تنظيف الأسنان قد تضر بصحة فمك دون أن تدرك

التنظيف بقوة مفرطة: يؤدي لتآكل المينا وتهيّج اللثة.
التنظيف مباشرة بعد الأكل: خاصة بعد الأطعمة الحمضية، ما يُضعف المينا. يُفضل الانتظار 30 دقيقة.
تجاهل التنظيف قبل النوم: يسبب تراكم البلاك، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة.
استخدام معجون مبيّض يومياً: يضعف المينا ويزيد حساسية الأسنان واللثة.
استخدام فرشاة قديمة: تفقد فعاليتها وتُراكم البكتيريا. يجب تغييرها كل 3 أشهر.
الخلاصة: استخدام تقنيات تنظيف صحيحة مع أدوات مناسبة يحافظ على مينا الأسنان وصحة اللثة، ويمنع مشاكل الفم مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
3 طرق بسيطة لتحسين ذاكرتك
-
7 أنواع من شاي الأعشاب لتخفيف الصداع طبيعياً
-
كيف يؤثر المشي على نومك؟
-
أثر غير متوقع للوحدة على الصحة
-
السبب الكامن وراء خطورة الإنفلونزا على المسنين
-
تحذير للمسافرين: لا تضعوا الحقائب على أسرّة الفنادق
-
التغذية والبصر.. ما الذي يجب أن تأكله لحماية عينيك؟
-
"رشفة صحية يومية".. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟