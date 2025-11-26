الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

في الطفولة، يشهد الدماغ إعادة هيكلة سريعة وتقليم الوصلات العصبية الزائدة.
خلال المراهقة، تتطور الوصلات العصبية ويصبح الدماغ أكثر كفاءة، لكنها فترة زيادة احتمالية الاضطرابات النفسية والسلوكية.
في البلوغ، يصل الدماغ إلى مرحلة استقرار ذهني وأداء إدراكي عالي.
مع الشيخوخة المبكرة، يبدأ التدهور التدريجي للوصلات العصبية والنسيج الأبيض، مما يزيد خطر بعض الأمراض.
أما الشيخوخة المتأخرة، فيلاحظ انخفاض ملحوظ في الاتصال العصبي، ما قد يؤثر على الذاكرة والقدرات العقلية.
الدراسة، المنشورة في Nature Communications، تؤكد أهمية فهم هذه التحولات للحفاظ على الصحة الإدراكية مع التقدم في العمر.
