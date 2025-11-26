الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

الوكيل الإخباري- كشف باحثون من جامعة كامبريدج الأعمار التي يبدأ عندها الدماغ البشري في التدهور، بعد دراسة شملت 3,802 شخص من الولادة وحتى 90 عامًا. وحددت الدراسة خمس مراحل رئيسية لنمو الدماغ: الطفولة (0–9 سنوات)، المراهقة (9–32 سنة)، البلوغ (32–66 سنة)، الشيخوخة المبكرة (66–82 سنة)، والشيخوخة المتأخرة (83 فما فوق)، مع أربع نقاط تحول بارزة على مدار الحياة.

في الطفولة، يشهد الدماغ إعادة هيكلة سريعة وتقليم الوصلات العصبية الزائدة.

خلال المراهقة، تتطور الوصلات العصبية ويصبح الدماغ أكثر كفاءة، لكنها فترة زيادة احتمالية الاضطرابات النفسية والسلوكية.

في البلوغ، يصل الدماغ إلى مرحلة استقرار ذهني وأداء إدراكي عالي.

مع الشيخوخة المبكرة، يبدأ التدهور التدريجي للوصلات العصبية والنسيج الأبيض، مما يزيد خطر بعض الأمراض.

أما الشيخوخة المتأخرة، فيلاحظ انخفاض ملحوظ في الاتصال العصبي، ما قد يؤثر على الذاكرة والقدرات العقلية.



الدراسة، المنشورة في Nature Communications، تؤكد أهمية فهم هذه التحولات للحفاظ على الصحة الإدراكية مع التقدم في العمر.