الأربعاء 2025-11-26 03:16 م
 

الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ع
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-11-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-   كشف باحثون من جامعة كامبريدج الأعمار التي يبدأ عندها الدماغ البشري في التدهور، بعد دراسة شملت 3,802 شخص من الولادة وحتى 90 عامًا. وحددت الدراسة خمس مراحل رئيسية لنمو الدماغ: الطفولة (0–9 سنوات)، المراهقة (9–32 سنة)، البلوغ (32–66 سنة)، الشيخوخة المبكرة (66–82 سنة)، والشيخوخة المتأخرة (83 فما فوق)، مع أربع نقاط تحول بارزة على مدار الحياة.

اضافة اعلان


في الطفولة، يشهد الدماغ إعادة هيكلة سريعة وتقليم الوصلات العصبية الزائدة.
خلال المراهقة، تتطور الوصلات العصبية ويصبح الدماغ أكثر كفاءة، لكنها فترة زيادة احتمالية الاضطرابات النفسية والسلوكية.
في البلوغ، يصل الدماغ إلى مرحلة استقرار ذهني وأداء إدراكي عالي.
مع الشيخوخة المبكرة، يبدأ التدهور التدريجي للوصلات العصبية والنسيج الأبيض، مما يزيد خطر بعض الأمراض.
أما الشيخوخة المتأخرة، فيلاحظ انخفاض ملحوظ في الاتصال العصبي، ما قد يؤثر على الذاكرة والقدرات العقلية.


الدراسة، المنشورة في Nature Communications، تؤكد أهمية فهم هذه التحولات للحفاظ على الصحة الإدراكية مع التقدم في العمر.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

مز

طب وصحة هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

ع

طب وصحة الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ل

فن ومشاهير قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

تع

فن ومشاهير رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

ت

فن ومشاهير محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة