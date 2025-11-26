هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

الوكيل الإخباري- بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في الكوليسترول وخطر منخفض لأمراض القلب، يمكن أن تكون تغييرات نمط الحياة بديلاً فعالاً للأدوية، وفقًا للدكتور فيليبي لوبيلو، باحث في طب نمط الحياة بجامعة إيموري.

اضافة اعلان



يُقاس الكوليسترول عبر نوعين رئيسيين: LDL (الضار) وHDL (الجيد). مستويات LDL الصحية أقل من 100 ملغ/دل، بينما تتطلب المستويات بين 100 و189 تغييرات في نمط الحياة قبل اللجوء للأدوية.



وتشمل التدخلات غير الدوائية تحسين النوم، إدارة التوتر، تقليل التدخين، مع التركيز على التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي:

التمارين الرياضية تزيد HDL وتساعد على إزالة ترسبات الدهون. توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الشديدة أسبوعيًا.

النظام الغذائي مثل "حمية البورتفوليو" النباتية، يشمل الصويا، البقوليات، الشوفان، الفواكه، المكسرات، الزيوت الصحية، ويقلل LDL بنسبة تصل إلى 30٪، ويخفض خطر أمراض القلب بنسبة 14٪.



الجمع بين التمارين المنتظمة، النظام الغذائي الصحي، وعادات نمط حياة إيجابية يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول ويدعم صحة القلب على المدى الطويل.