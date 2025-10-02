بماذا يختلف التفاح الأحمر عن الأخضر؟

الوكيل الإخباري- يُعد التفاح من أكثر الفواكه شعبية وفائدة، وتتنوّع ألوانه بين الأحمر والأخضر، ما يثير تساؤلات حول الفرق بينهما. ورغم تشابههما في القيمة الغذائية، إلا أن لكل نوع خصائصه ومميزاته.





اضافة اعلان

التفاح الأحمر أم الأخضر؟ الفرق والفوائد :

🍏 الأخضر: سعرات وكربوهيدرات أقل قليلاً، وطعم لاذع.

🍎 الأحمر: يحتوي على أنثوسيانين، مضاد أكسدة قوي.

✅ القشر في كلا النوعين غني بمضادات الأكسدة، لذا يُنصح بتناول التفاح بقشره.



🎨 ألوان التفاح ناتجة عن أصباغ نباتية:

الأنثوسيانين (أحمر): يحمي من أمراض القلب والسرطان.

الكاروتينات (أصفر/برتقالي): مفيدة للعيون والعظام.

الكلوروفيل (أخضر): مفيد للهضم والمناعة.



💪 الفوائد الصحية للتفاح:

يخفض الكولسترول

يحسّن الهضم

يقلل خطر أمراض القلب

يساعد في التحكم بالوزن



📌 الخلاصة: كلا النوعين مفيد، والتفاح بقشره هو الأفضل لصحتك.