بماذا يختلف التفاح الأحمر عن الأخضر؟

🍏 الأخضر: سعرات وكربوهيدرات أقل قليلاً، وطعم لاذع.
🍎 الأحمر: يحتوي على أنثوسيانين، مضاد أكسدة قوي.
✅ القشر في كلا النوعين غني بمضادات الأكسدة، لذا يُنصح بتناول التفاح بقشره.
🎨 ألوان التفاح ناتجة عن أصباغ نباتية:
الأنثوسيانين (أحمر): يحمي من أمراض القلب والسرطان.
الكاروتينات (أصفر/برتقالي): مفيدة للعيون والعظام.
الكلوروفيل (أخضر): مفيد للهضم والمناعة.
💪 الفوائد الصحية للتفاح:
يخفض الكولسترول
يحسّن الهضم
يقلل خطر أمراض القلب
يساعد في التحكم بالوزن
📌 الخلاصة: كلا النوعين مفيد، والتفاح بقشره هو الأفضل لصحتك.
