خبراء: توقيت الوجبات بنفس أهمية نوعية الطعام

الوكيل الإخباري- ينصح خبراء التغذية مرضى السكري ومن يسعون للوقاية منه، أو من لديهم زيادة في الوزن، بتوقيت وجباتهم وفق الإيقاع اليومي للجسم، لما لذلك من تأثير إيجابي على النوم، ومستوى السكر في الدم، والصحة الأيضية العامة.

التغذية الزمنية

يشير مفهوم التغذية الزمنية أو الأكل المقيد بوقت إلى تنظيم مواعيد الوجبات بما يتوافق مع الساعة الداخلية للجسم، التي تتحكم بوظائف بيولوجية أساسية مثل النوم ودرجة حرارة الجسم واليقظة الذهنية.



على سبيل المثال، إذا كانت وجبة الإفطار الساعة 7 صباحًا والعشاء الساعة 8 مساءً (13 ساعة)، يمكن تقصير فترة تناول الطعام إلى 10-11 ساعة لدعم التحكم في الوزن وخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.



نصائح مهمة

تجنب الوجبات في وقت متأخر من الليل: تناول الطعام ليلاً مع قلة الحركة يرفع مستويات السكر ويضعف وظيفة الأيض.

اختيار وجبات خفيفة وصحية عند الحاجة لتناول الطعام متأخرًا: يُفضل البروتين الخالي من الدهون بدلًا من وجبة دسمة قبل النوم.

الحفاظ على نمط يومي طبيعي لتناول الطعام يدعم الاستجابة الهرمونية الصحيحة للجسم ويوازن مستويات الغلوكوز خلال الليل.



باتباع هذه النصائح، يمكن تحسين التحكم في الوزن، ومستوى السكر في الدم، والصحة الأيضية بشكل عام.