خبير تغذية ينصح بهذا الخضار الشتوي: سر صحة جهازك الهضمي

الوكيل الإخباري- يعتبر القلقاس من أبرز الخضروات الشتوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد ممدوح، استشاري التغذية العلاجية.

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وأشار ممدوح إلى أن القلقاس يعتبر حلاً فعالًا ضد الاضطرابات الهضمية مثل عسر الهضم، الإمساك، وانتفاخ البطن. ويرجع ذلك إلى محتواه العالي من الألياف الغذائية والنشا، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج. كما يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها.



وأضاف استشاري التغذية أن القلقاس ليس ممنوعًا لمرضى القولون، بل يُعتبر مفيدًا لهم لأنه يخفف من تهيج الأمعاء الغليظة ويعزز صحة المعدة.

فوائد أخرى للقلقاس تشمل:

-تعزيز صحة العين: يحتوي على مادة البيتا كاروتين التي تتحول إلى فيتامين أ، مما يقوي النظر ويحمي العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

-تعزيز صحة القلب: غني بمعدن البوتاسيوم الذي يساعد في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.

-مكافحة الأنيميا: يحتوي على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد في إنتاج كريات الدم الحمراء ويعزز من قدرة الجسم على نقل الأكسجين.

-ضبط مستوى سكر الدم: أليافه تساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.