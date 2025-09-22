الإثنين 2025-09-22 10:40 م
 

دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية

دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية
دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية
 
الإثنين، 22-09-2025 09:24 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن الشباب الذين يفضلون النوم في وقت متأخر من الليل معرضون لخطر الإصابة بـ"إدمان الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي".اضافة اعلان


وتوصل باحثون من جامعتي بورتسموث وسَري في بريطانيا إلى أن احتمال الإصابة بإدمان الهواتف الذكية مرتفع لدى محبي السهر، مقارنة بالذين يخلدون للنوم مبكرًا.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يسهرون في الليل تظهر عليهم أعراض مثل الشعور بالوحدة والقلق، ويستخدمون الهواتف الذكية للتأقلم عاطفيًا، لكنهم ينزلقون نحو إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، مما يفاقم سوء صحتهم النفسية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت الدكتورة آنا ستينا والينهيمو، المشاركة في إعداد الدراسة: "هؤلاء الشباب لا يستخدمون التكنولوجيا لمجرد أنها متاحة، بل يلجؤون إليها لتهدئة انزعاجهم العاطفي. والمأساة أن هذا الأمر غالبًا ما يزيد معاناتهم بدل أن يخففها".

وأشارت والينهيمو إلى أن الشباب الذين يكونون أكثر نشاطًا في المساء يجدون أنفسهم خارج الإيقاع الاجتماعي، مما يضاعف الشعور بالوحدة والقلق، ويزيد لجوؤهم للهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي الطين بلة.

وشملت الدراسة 407 شابات وشباب، تراوحت أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وحللت الترابط بين نمط النوم والاستخدام الإشكالي للهواتف الذكية، أو إدمان منصات التواصل الاجتماعي.

وتوصلت الدراسة إلى أن الشعور بالوحدة والقلق هما المسببان الرئيسيان لهذه العلاقة.

وعرف الباحثون الاستخدام الإشكالي للهاتف بأنه "إحساس بالقلق عند الابتعاد عن الهاتف، أو التفقد القهري للإشعارات، وإهمال المسؤوليات من أجل استخدامه".

أما إدمان منصات التواصل الاجتماعي، فيقصد به "الاستخدام المفرط وغير المتحكم فيه للهاتف، مما يؤدي إلى عرقلة الحياة اليومية".

وأوضحت والينهيمو: "كنا نعرف أن محبي السهر أكثر عرضة لاستخدام التكنولوجيا بشكل إشكالي، لكننا لم نكن نعرف السبب. الآن أصبح واضحًا أن العوامل العاطفية، خصوصًا الشعور بالوحدة، تلعب دورًا كبيرًا".

وأظهرت أبحاث سابقة أن النوم في وقت متأخر من الليل يرتبط بالاكتئاب والسلوكات الإدمانية.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين

عربي ودولي ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين

مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية

أخبار محلية مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية

النهار يوضح أُسس الاستقطاب والتعيين الجديدة في القطاع العام

أخبار محلية النهار يوضح أُسس الاستقطاب والتعيين الجديدة في القطاع العام

مفتي المملكة: الأربعاء أول أيام شهر ربيع الثاني

أخبار محلية مفتي المملكة: الأربعاء أول أيام شهر ربيع الثاني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب سيعقد قمة متعددة الأطراف مع قادة دول في الأمم المتحدة

دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية

طب وصحة دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية

الملك يلتقي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي

فلسطين غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي



 
 





الأكثر مشاهدة