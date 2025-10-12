دراسة: عصير الكشمش الأسود يعزز تدفق الدم إلى الدماغ

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها فريق بحث دولي أن تناول عصير ثمار الكشمش الأسود أو ما يعرف بالـ Blackcurrant، يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويعزز صحته.



أشارت مجلة Nutritional Neuroscience إلى أن الدراسة شملت 20 شابا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين:

قدمت للأولى جرعة من عصير الكشمش الأسود مدعمة بـ 500 ملليغرام من مادة البوليفينول، فيما تناولت المجموعة الثانية مشروبا مشابها في اللون والطعم لكنه خال من المواد الفعالة.

وراقب الباحثون التغيرات في مستويات الأوكسجين في الدم – والتي تعكس نشاط الدورة الدموية في الدماغ – باستخدام تقنية التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء.



وأظهرت النتائج أنه بعد 35 دقيقة فقط من تناول عصير الكشمش الأسود، ارتفع مستوى الأوكسي هيموغلوبين لدى أفراد المجموعة الأولى في الفص الجبهي الأيسر من الدماغ، وهو ما يشير إلى تحسن تدفق الدم وزيادة تشبّع الأوكسجين في الدماغ. في المقابل، انخفض مستوى الديوكسي هيموغلوبين، مما يدل على تحسن كفاءة الأوعية الدموية الدماغية وقدرتها على تزويد الخلايا العصبية بالأوكسجين بشكل أفضل.



وقال الدكتور أنثوني واتسون، مؤلف الدراسة ومدير مركز أبحاث التغذية والنشاط البشري بجامعة نيوكاسل، في تعليق له على نتائج البحث: "بعد تناول عصير الكشمش الأسود، لاحظنا لدى أفراد المجموعة الأولى زيادة ملحوظة في تدفق الدم داخل القشرة الجبهية اليسرى من الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الانتباه واتخاذ القرار. ويتوافق ذلك مع نشاط أكبر للجانب الأيسر من الدماغ في مهام الذاكرة العاملة".



وأشار الباحثون إلى أن ثمار الكشمش الأسود غنية بمركبات البوليفينولات، وخصوصا الأنثوسيانين، وهي مواد نباتية تُعرف بتأثيرها الإيجابي في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.



ويرجّح العلماء أن هذه المركبات تعزز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية، أو تؤثر على مستويات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهما ناقلان عصبيان يلعبان دورا مهما في تنظيم تدفق الدم والوظائف العصبية المرتبطة بالتركيز والذاكرة.