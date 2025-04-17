رغم الشيخوخة.. عضو في الجسم يواصل عمله بكفاءة كاملة

وأوضح موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن جميع أعضاء الجسم تنخفض قدرتها تدريجيًا مع التقدم في السن، مستشهدًا بضعف النظر والسمع، ومشكلات الحركة والنسيان، كنتيجة مباشرة لتراجع كفاءة العينين، الأذنين، الدماغ، العضلات والمفاصل.
وأشار إلى أن نخاع العظم يواصل أداء وظيفته الحيوية المتمثلة في إنتاج كريات الدم الحمراء، المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، بكفاءة كاملة حتى آخر لحظة في حياة الإنسان.
وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن هذه القدرة الفريدة لنخاع العظم تعكس أحد أوجه الإعجاز في جسم الإنسان، داعيًا إلى الحفاظ على نمط حياة صحي يدعم وظائف الجسم الحيوية مع التقدم في العمر.
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