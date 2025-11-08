السبت 2025-11-08 12:26 م
 

مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟

تعبيرية
 
السبت، 08-11-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   أوضح الدكتور سعدفيك راغورام، أخصائي الأورام، أن بعض مزيلات العرق تحتوي على مواد كيميائية مثل الألومنيوم والبارابين، المستخدمة لتقليل التعرق مؤقتًا، مما أثار تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على الهرمونات وخطر الإصابة بسرطان الثدي.

مع ذلك، شدد راغورام على أن هذه المخاوف نظرية فقط، قائلاً: "لا توجد أي دراسة علمية تثبت علاقة مباشرة بين استخدام مزيلات العرق وسرطان الثدي أو أي نوع آخر من السرطان. الاستخدام اليومي آمن بشرط قراءة الملصقات والانتباه للمكونات".


وأكد أن النظافة الشخصية والثقة بالنفس والمعرفة هي الأساس لحياة صحية، بينما يبقى مزيل العرق أداة لتعزيز الراحة والانتعاش اليومي، وليس سببًا للأمراض.

 

