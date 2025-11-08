مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟

مع ذلك، شدد راغورام على أن هذه المخاوف نظرية فقط، قائلاً: "لا توجد أي دراسة علمية تثبت علاقة مباشرة بين استخدام مزيلات العرق وسرطان الثدي أو أي نوع آخر من السرطان. الاستخدام اليومي آمن بشرط قراءة الملصقات والانتباه للمكونات".
وأكد أن النظافة الشخصية والثقة بالنفس والمعرفة هي الأساس لحياة صحية، بينما يبقى مزيل العرق أداة لتعزيز الراحة والانتعاش اليومي، وليس سببًا للأمراض.
