سحب فاكهة ملوثة ببكتيريا خطيرة في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من تلوث منتج فاكهة شائع ببكتيريا "الليستيريا مونوسيتوجينس"، وأعلنت عن سحبه من الأسواق في عدد من الولايات.



وقالت الإدارة إن شركة Wholesale Produce Supply في ولاية مينيسوتا قامت بسحب كميات من الشمام (البطيخ الأصفر) المقطع والمعالج، الذي بيع لموزعين في ولايات نبراسكا وداكوتا الشمالية وويسكونسن، قبل توزيعه في متاجر التجزئة تحت علامتي Harvest Cuts وFresh and Finest. وأكدت الشركة وقف الإنتاج والتوزيع مؤقتا إلى حين انتهاء التحقيق في مصدر التلوث.

مخاطر عدوى الليستيريا



تعد عدوى "الليستيريا مونوسيتوجينس" من أخطر أنواع العدوى البكتيرية، حيث تبدأ أعراضها عادة بآلام عضلية وصداع وغثيان وحمى، لكنها قد تتطور لتشمل مشكلات عصبية مثل الارتباك والنوبات وفقدان التوازن.



وتشكل العدوى تهديدا كبيرا للفئات الأكثر ضعفا:



الحوامل: إذ قد تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة أو مضاعفات خطيرة للمواليد.

كبار السن وضعاف المناعة: حيث يمكن أن تسبب أمراضا عصبية حادة أو الوفاة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تُسجّل سنويا نحو 1600 إصابة بالليستيريا في الولايات المتحدة، تؤدي إلى حوالي 260 حالة وفاة.



طرق انتقال التلوث



تتواجد بكتيريا الليستيريا بشكل طبيعي في التربة والمياه غير المعالجة. وعند التصاقها بسطح الفاكهة، ينتقل التلوث إلى الجزء الداخلي عند تقطيعها.



كما أن المعدات غير النظيفة — مثل السكاكين والأحزمة الناقلة والفرش المستخدمة في المعالجة — يمكن أن تصبح مصدرا لانتشار البكتيريا من ثمرة واحدة إلى كميات كبيرة من الفاكهة. (الشمام المعبأ في عبوات بلاستيكية شفافة أو مختومة يوفر بيئة رطبة مثالية تساعد على نمو البكتيريا).



وحتى الآن لم تُسجل أي حالات إصابة مرتبطة بهذا المنتج، لكن إدارة الغذاء والدواء نصحت المستهلكين بـ:



التوقف عن تناوله فورا.

إعادة العبوات إلى مكان الشراء لاسترداد قيمتها.