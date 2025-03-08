عادات خاطئة تؤدي إلى اضطرابات المعدة خلال رمضان: نصائح لتجنبها

الوكيل الإخباري- يشعر الكثير من الأشخاص بعد تناول وجبتي الإفطار أو السحور في شهر رمضان ببعض الاضطرابات في المعدة، مثل الانتفاخ والغازات، وقد يعود ذلك إلى بعض العادات الخاطئة التي تضر الجهاز الهضمي.

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استعرض الدكتور طارق البشلاوي، استشاري أمراض الباطنة والكلى، العادات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، والتي تشمل:



الإفراط في تناول السكريات: تناول العصائر المحلاة بكميات كبيرة، مثل عصير المانجو والبرتقال والسوبيا، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخات والغازات. كما أن الإفراط في الحلويات بعد الإفطار يسبب تأثيرًا سلبيًا على الجهاز الهضمي.

الإفراط في تناول الطعام: تناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك ارتجاع المريء.

الطعام المشبع بالدهون: تناول الأطعمة المقلية والدهنية خلال الإفطار والسحور يسبب التهابات في المعدة وقد يضر بالجهاز الهضمي.

الإكثار من التوابل: تناول الأطعمة المليئة بالتوابل يزيد من حموضة وحرقة المعدة، لذا يُنصح بتجنب الإفراط في التوابل لتجنب مضاعفات الجهاز الهضمي.

نصائح وإرشادات لتجنب الاضطرابات الهضمية:

ابدأ الإفطار بثلاث تمرات ثم اشرب قليلًا من الماء.

انتظر لمدة 15 دقيقة بعد التمر والماء قبل تناول وجبة خفيفة، مثل طبق من الشوربة.

قلل من تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات.

قسم الوجبات إلى 2-3 وجبات قبل السحور لتسهيل عملية الهضم.

مارس التمارين الرياضية بعد الإفطار بثلاث ساعات على الأقل لتعزيز عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء.



باتباع هذه الإرشادات، يمكن تقليل فرص حدوث اضطرابات هضمية والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان.