الخميس 2025-10-16 03:37 م
 

كيف تهدد اضطرابات النوم التوازن النفسي للأطفال؟

تعبيرية
 
الخميس، 16-10-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   اضطرابات النوم ليست مجرد صعوبة في الخلود للنوم، بل تؤثر بشكل مباشر على نمو الطفل الجسدي والعاطفي والعقلي. فالنوم يساعد على إفراز هرمونات النمو، وتنظيم المشاعر، وتقوية الذاكرة والتركيز.

الأطفال الذين لا ينامون جيدًا غالبًا ما يكونون أكثر عصبية، ويعانون من مشاكل في التعلم والتفاعل الاجتماعي، وقد تتراجع ثقتهم بأنفسهم.


كما أن الكوابيس والرعب الليلي قد تسبب قلقًا دائمًا من النوم، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة بين القلق وسوء النوم.


على المدى الطويل، قد تزيد هذه الاضطرابات من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب. لذلك، ينصح الخبراء بمراقبة نوم الأطفال والتدخل مبكرًا عند ملاحظة أي خلل.

 

ارم نيوز 

 
 
