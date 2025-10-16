كيف تهدد اضطرابات النوم التوازن النفسي للأطفال؟

الأطفال الذين لا ينامون جيدًا غالبًا ما يكونون أكثر عصبية، ويعانون من مشاكل في التعلم والتفاعل الاجتماعي، وقد تتراجع ثقتهم بأنفسهم.
كما أن الكوابيس والرعب الليلي قد تسبب قلقًا دائمًا من النوم، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة بين القلق وسوء النوم.
على المدى الطويل، قد تزيد هذه الاضطرابات من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب. لذلك، ينصح الخبراء بمراقبة نوم الأطفال والتدخل مبكرًا عند ملاحظة أي خلل.
