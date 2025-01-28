 
الثلاثاء 2025-01-28 02:39 م
 

عادات صحية وروحية مهمة لتهيئة جسمك لاستقبال رمضان

بربر
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعكف العديد من الأشخاص على الاستعداد لهذا الشهر الفضيل من خلال تبني عادات صحية وروحية تساعدهم على تحسين صحتهم الجسدية والنفسية.

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فيما يتعلق بالجوانب الصحية، ينصح الأطباء والخبراء بضرورة البدء في تغيير العادات الغذائية قبل بداية الشهر، مثل تقليل تناول الأطعمة الدسمة والسكريات، والتركيز على الأطعمة التي تحتوي على الألياف والبروتينات، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء لضمان ترطيب الجسم. كما يُوصى بزيادة النشاط البدني بشكل تدريجي، مع تخصيص وقت لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.


من الناحية الروحية، يشجع العلماء والمشايخ على البدء في التحضير الروحي من خلال المواظبة على الصلاة وقراءة القرآن الكريم، واتباع ممارسات التأمل والتفكر في النوايا لزيادة التقوى والصبر.


تعتبر هذه العادات مهمة ليس فقط في شهر رمضان، بل لتحسين جودة الحياة بشكل عام، وتساعد على تحقيق التوازن بين الجوانب الجسدية والنفسية.

 

 

 
gnews

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