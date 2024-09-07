عقار ربو يحقق نتائج واعدة في علاج أمراض الرئة المزمنة

الوكيل الإخباري- أظهر العقار الناجح لعلاج الربو من إنتاج شركة غلاكسو سميث كلاين نتائج إيجابية لدى استخدامه لعلاج حالة أخرى مزمنة في الرئة، مما يفتح مساراً جديداً لنمو العقار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

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وذكرت شركة الأدوية البريطانية أن تجربة متقدمة لعقار نوكالا على عدد من البالغين المصابين بالانسداد الرئوي المزمن أظهرت انخفاضاً كبيراً في نوبات الاحتدام المتوسطة والحادة، بالمقارنة بدواء وهمي. وتلقى المرضى العلاج على مدار عامين.



يُذكر أن الانسداد الرئوي المزمن هو مرض تنفسي التهابي يتسبب في عرقلة تدفق الهواء، وهناك ما يربو على 300 ألف شخص مصاب به على مستوى العالم. ويمكن أن يضر التفاقم المتكرر، أي نوبات الاحتدام التي تسوء خلالها الأعراض، بالرئتين ويتطلب النقل إلى المستشفى.



وذكرت غلاكسو سميث كلاين أن هذا قد يفضي إلى دائرة مفرغة من التدهور في الصحة الجسدية العامة، والأعراض وانخفاض جودة الحياة، وزيادة نسب الوفاة.