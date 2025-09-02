الثلاثاء 2025-09-02 04:16 م
 

علاقة غير متوقعة بين نشاط المعدة والصحة النفسية

لقلقل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-   دراسة حديثة تكشف عن علاقة بين الصحة النفسية والمعدة، حيث تبين أن تزامن الموجات الكهربائية بين الدماغ والمعدة يرتبط بزيادة الضغط النفسي.

اضافة اعلان


أجرى البحث فريق من جامعة آرهوس في الدنمارك والمعهد الألماني للتغذية، باستخدام مسح شامل لنشاط الدماغ والمعدة على 199 مشاركًا، ووجدوا أن التزامن الأقوى بين نشاط المعدة والدماغ يرتبط بارتفاع احتمالات القلق والاكتئاب والتوتر، بينما التزامن الأضعف يرتبط بتحسن الصحة النفسية.


تسلط الدراسة الضوء على دور المعدة، التي غالبًا ما تُهمل في أبحاث الصحة النفسية، وتشير إلى أهمية مراقبة نشاط المعدة لفهم أفضل واضطرابات الصحة العقلية، خصوصًا عبر ارتباطها بالجهاز العصبي المعوي والعصب المبهم.


رغم عدم إثبات علاقة سببية، فإن النتائج تفتح آفاقًا جديدة للبحث في الصلة بين الجهاز الهضمي والدماغ وتأثيرها على الحالة النفسية.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن

أخبار محلية أمانة عمّان: المباني القائمة ملزمة بتركيب سارية علم عند طلب إصدار إذن إشغال

لقلقل

طب وصحة علاقة غير متوقعة بين نشاط المعدة والصحة النفسية

فافا

طب وصحة دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

ه

فن ومشاهير بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً

الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

أخبار محلية الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

فافافا

تكنولوجيا عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية توضيح بخصوص شواحن المركبات الكهربائية في الأردن

فافا

فيديو منوع أريكة متعددة الإستخدامات



 
 





الأكثر مشاهدة