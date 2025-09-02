علاقة غير متوقعة بين نشاط المعدة والصحة النفسية

الوكيل الإخباري- دراسة حديثة تكشف عن علاقة بين الصحة النفسية والمعدة، حيث تبين أن تزامن الموجات الكهربائية بين الدماغ والمعدة يرتبط بزيادة الضغط النفسي.

أجرى البحث فريق من جامعة آرهوس في الدنمارك والمعهد الألماني للتغذية، باستخدام مسح شامل لنشاط الدماغ والمعدة على 199 مشاركًا، ووجدوا أن التزامن الأقوى بين نشاط المعدة والدماغ يرتبط بارتفاع احتمالات القلق والاكتئاب والتوتر، بينما التزامن الأضعف يرتبط بتحسن الصحة النفسية.



تسلط الدراسة الضوء على دور المعدة، التي غالبًا ما تُهمل في أبحاث الصحة النفسية، وتشير إلى أهمية مراقبة نشاط المعدة لفهم أفضل واضطرابات الصحة العقلية، خصوصًا عبر ارتباطها بالجهاز العصبي المعوي والعصب المبهم.



رغم عدم إثبات علاقة سببية، فإن النتائج تفتح آفاقًا جديدة للبحث في الصلة بين الجهاز الهضمي والدماغ وتأثيرها على الحالة النفسية.