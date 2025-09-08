في رحلة خسارة الوزن... لا تجعلي بشرتك تدفع الثمن

الوكيل الإخباري- فقدان الوزن يمنح الجسم الرشيق ويزيد الثقة بالنفس، لكنه قد يؤثر سلبًا على البشرة، فتفقد مرونتها وحيويتها وتصبح أكثر شحوبًا وترهلاً بسبب نقص الدهون والكولاجين. كما يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية إلى باهتة البشرة.

للحفاظ على بشرتك أثناء خسارة الوزن، من المهم العناية المبكرة بالبشرة، واستشارة الطبيب لوضع خطة مناسبة، وتجنب استخدام منتجات غير موثوقة قد تضر البشرة. بهذه الخطوات يمكنك الحفاظ على إشراق بشرتك حتى مع فقدان الوزن.