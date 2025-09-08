الإثنين 2025-09-08 01:32 م
 

في رحلة خسارة الوزن... لا تجعلي بشرتك تدفع الثمن

خم
تعبيرية
 
الإثنين، 08-09-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   فقدان الوزن يمنح الجسم الرشيق ويزيد الثقة بالنفس، لكنه قد يؤثر سلبًا على البشرة، فتفقد مرونتها وحيويتها وتصبح أكثر شحوبًا وترهلاً بسبب نقص الدهون والكولاجين. كما يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية إلى باهتة البشرة.

للحفاظ على بشرتك أثناء خسارة الوزن، من المهم العناية المبكرة بالبشرة، واستشارة الطبيب لوضع خطة مناسبة، وتجنب استخدام منتجات غير موثوقة قد تضر البشرة. بهذه الخطوات يمكنك الحفاظ على إشراق بشرتك حتى مع فقدان الوزن.

 

ويب طب 

 
 
