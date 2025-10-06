كتلة تحت الإبط.. هل تعني سرطان الثدي؟

الوكيل الإخباري- يثير ظهور كتلة تحت الإبط قلقًا لدى الكثير من النساء، إذ قد يُنظر إليها كمؤشر على سرطان الثدي، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويحدث عندما تنمو خلايا الثدي بشكل غير طبيعي وتشكّل ورمًا.

اضافة اعلان



لكن ليست كل كتلة تحت الإبط تعني الإصابة بالسرطان، فهناك عدة أسباب محتملة لهذه التكتلات، منها:

تورم الغدد الليمفاوية نتيجة عدوى أو التهاب.

التهاب الغدد العرقية القيحي، وهو حالة جلدية مزمنة.

الأكياس الدهنية التي قد تظهر تحت الجلد.

الأورام الشحمية (كتل دهنية حميدة).

الأورام الليفية الغدية، وهي أورام حميدة في الثدي قد تمتد للإبط.



كيف تفرّقين بين الكتلة الحميدة وسرطان الثدي؟

كتلة سرطان الثدي غالبًا ما تكون صلبة وغير مؤلمة، وقد لا تتحرك بسهولة.

أما الكتل الحميدة فقد تكون مؤلمة أو لينة وتشير إلى التهاب أو عدوى.



متى يجب القلق؟

يُنصح بمراجعة الطبيب في الحالات التالية:

استمرار الكتلة لأكثر من أسبوعين.

تزايد حجمها أو ظهورها من جديد بعد إزالتها.

مصاحبتها لحمى أو ألم مفاجئ.

ظهور أعراض غير معتادة.



أهمية الفحص الذاتي

يُعد الفحص الذاتي للثدي وسيلة فعالة للكشف المبكر عن أي تغييرات أو كتل مريبة، مع أهمية متابعة الطبيب عند ملاحظة أي شيء غير طبيعي.