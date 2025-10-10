علامات خفية قد تكشف سرطان الثدي

الوكيل الإخباري- أوضحت طبيبة الأورام الروسية آنا كيم مجموعة من العلامات غير المعتادة التي قد تشير إلى احتمال إصابة النساء بسرطان الثدي.



قالت الطبيبة في حديثها لموقع "Gazeta.Ru" إن سرطان الثدي قد يظهر بأعراض غير تقليدية تختلف من امرأة لأخرى، مشددة على ضرورة الانتباه إلى أي تغيرات جلدية أو شكلية في منطقة الثدي.

وأوضحت الطبيبة أن من العلامات التي تستدعي القلق تقشر أو جفاف جلد الثدي، وتغير لون الهالة المحيطة بالحلمة، وظهور قروح لا تلتئم بسرعة، أو احمرار مستمر في الجلد. كما يعد انكماش الحلمة نحو الداخل أو تغير شكلها الطبيعي من المؤشرات التي قد تدل على وجود ورم.



وأضافت أن إفراز سوائل غير طبيعية من الحلمة تعد أيضا علامة مقلقة، خصوصا إذا لم تكن المرأة حاملا أو مرضعة، مشيرة إلى أن هذه الإفرازات قد تكون شفافة أو بيضاء أو تحتوي على آثار دم.



وأكدت كيم أن ظهور كتل في نسيج الثدي هو أحد أكثر الأعراض شيوعا، موصية بضرورة مراجعة الطبيب فورا في حال عدم اختفائها خلال فترة قصيرة لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد طبيعتها.



كما حذّرت من أن ظهور كتل أو تورمات تحت الإبط قد يشير إلى انتقال الورم إلى العقد اللمفاوية، ما يجعل الكشف المبكر أمرا بالغ الأهمية لزيادة فرص العلاج والشفاء.