ماذا يحدث لجسمك عندما تنام بعد منتصف الليل؟

الوكيل الإخباري- في ظل أنماط الحياة السريعة وكثرة التعرض للشاشات، بات السهر بعد منتصف الليل شائعًا لدى كثيرين، دون إدراك للتأثيرات الصحية الخطيرة التي يسببها هذا السلوك، خاصة على الدماغ والصحة النفسية.



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ووفقًا لتقرير نشره موقع "only my health"، فإن الدماغ بحاجة ماسة إلى جدول نوم منتظم ليعمل بكفاءة. وعند اضطراب هذا الروتين، تبدأ سلسلة من الأضرار التي تطال الجسم والعقل.

▪️ زيادة الوزن واضطراب الشهية

النوم غير الكافي يخلّ بتوازن هرموني اللبتين والغريلين المسؤولين عن تنظيم الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع، والرغبة في تناول أطعمة عالية السعرات الحرارية، خاصة خلال الليل. النتيجة: زيادة تدريجية في الوزن يصعب التحكم بها.

▪️ تقلبات المزاج والقلق

قلة النوم تحفز اللوزة الدماغية، المسؤولة عن العواطف، وتضعف من عمل القشرة الجبهية المسؤولة عن تنظيم القلق والانفعالات. ووفق دراسات، فإن من ينامون بعد الساعة الواحدة فجرًا أكثر عرضة للقلق والاكتئاب واضطرابات المزاج.

▪️ ارتفاع التوتر

يرتفع مستوى الكورتيزول، هرمون التوتر، عندما لا يحصل الجسم على نوم كافٍ. ومع مرور الوقت، يؤدي هذا إلى إجهاد مزمن قد يسبب أمراض القلب، وضعف جهاز المناعة، واضطرابات هرمونية أخرى.

▪️ تدهور الإدراك والذاكرة

السهر يقلل من نشاط الفص الجبهي، المسؤول عن اتخاذ القرارات والانتباه وحل المشكلات. ومع الحرمان المزمن من النوم، يتدهور الأداء الإدراكي وتزداد مخاطر الإصابة بأمراض تنكسية عصبية مثل الزهايمر.



🔺 خلاصة:

الالتزام بالنوم قبل منتصف الليل ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية الصحة العقلية والجسدية. الحفاظ على روتين نوم منتظم يساهم في تعزيز التركيز، الاستقرار النفسي، وتقوية جهاز المناعة.