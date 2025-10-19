الأحد 2025-10-19 03:36 م
 

ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول التفاح يومياً؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يساهم تناول التفاح بقشره بانتظام في دعم صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار (LDL)، بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان، خاصة البكتين، ومركبات البوليفينول التي تقلل امتصاص الكوليسترول وتدعم أيض الدهون.

ووفقًا لموقع Free Will Health، وأبحاث منشورة في دورية علوم الأغذية والزراعة، فإن التفاح يساعد أيضًا في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويعزز من استقرار سكر الدم.


أهمية قشر التفاح
يحتوي التفاح على مزيج من الألياف، نحو 70% منها غير قابلة للذوبان و30% قابلة للذوبان، وتوجد معظم هذه الألياف المفيدة، مثل البكتين والهيميسليلوز، في القشر. وتشكل الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية في الأمعاء ترتبط بالكوليسترول وتساعد على التخلص منه.


الكمية المناسبة
تشير دراسات إلى أن تناول تفاحة إلى تفاحتين يوميًا (100–300 غرام) بالقشرة يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي والضار، مع احتمال رفع الكوليسترول الجيد (HDL).

 

