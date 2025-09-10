ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

الوكيل الإخباري- بدأ الكثيرون حول العالم في التخلي عن أنماط الطهي التقليدية المعتمدة على الزيوت، واعتماد طرق بديلة أكثر صحة، مثل السلق، التبخير، والخبز، وذلك لما لها من فوائد صحية مثبتة وفق ما يؤكده خبراء التغذية.



وفيما يلي أبرز فوائد الطهي بدون زيت:



1. تقليل السعرات الحرارية

الزيت يُعد من أكثر المكونات كثافة في السعرات الحرارية، حيث تحتوي الملعقة الواحدة على نحو 120 سعرة حرارية. الامتناع عن استخدامه يقلل من إجمالي السعرات في الوجبة، مما يساعد على إنقاص الوزن والوقاية من السمنة.



2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الاعتماد على الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات—وهي أساس الأنظمة الخالية من الزيوت—يعزز تناول الألياف الطبيعية، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء.



3. الحفاظ على العناصر الغذائية

الطرق الصحية للطهي مثل التبخير أو السلق تساعد في الحفاظ على الفيتامينات والمعادن الطبيعية الموجودة في الطعام، مقارنة بالقلي الذي قد يتسبب في فقدان بعضها.



4. تقليل الالتهابات

بعض الزيوت، خاصة تلك الغنية بـأوميغا 6، قد تسهم في زيادة الالتهابات في الجسم عند الإفراط في استخدامها. لذلك، يُعد الطهي بدون زيت وسيلة فعالة للحد من هذه المخاطر.



5. الوقاية من أمراض القلب

الدهون المشبعة الموجودة في كثير من الزيوت النباتية مرتبطة بارتفاع الكوليسترول الضار وزيادة خطر أمراض القلب. الاعتماد على نظام خالٍ من الزيوت يُعد خيارًا مهمًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



يُذكر أن الاعتماد على الطهي بدون زيت لا يعني فقدان الطعم أو التنوع، بل يمكن تحضير وصفات شهية وصحية بطرق جديدة تساعد في تبني نمط حياة أفضل وأكثر توازنًا.

