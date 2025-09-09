هل تعلم أن دماغك "ينظف نفسه" أثناء النوم؟

الوكيل الإخباري- على مدار عقود، حيّرت العلماء مسألة: كيف يتخلص الدماغ من الفضلات التي يفرزها خلال اليوم؟ فبينما تعتمد باقي أعضاء الجسم على الجهاز اللمفاوي لتنقية الفضلات، لا يمتلك الدماغ المسار نفسه بسبب وجود الحاجز الدموي الدماغي، الذي يمنع تسرب المواد بين الدم وخلايا الدماغ.

لكن خلال السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون ما يُعرف بـ "النظام الجليمفاوي"، وهو نظام فريد ينظّف الدماغ من السموم أثناء النوم، مثل بروتينات الأميلويد بيتا وتاو، المرتبطة بمرض الزهايمر.



▪️ كيف يعمل النظام الجليمفاوي؟

أثناء النوم، تتحرك موجات كهربائية داخل الدماغ تدفع السائل الدماغي النخاعي للدوران داخل وحول أنسجة المخ. هذا التدفق يُساعد في "غسل" الفضلات وطردها إلى خارج الدماغ.

وتُظهر التجارب أن تدفق هذا السائل يزداد بنسبة كبيرة أثناء النوم مقارنة باليقظة، ويُصبح أكثر كفاءة في إزالة النفايات العصبية.



▪️ دراسات على الفئران والبشر

أظهرت دراسات على الفئران أن:

تدفق السائل النخاعي يقل بنسبة 95% أثناء الاستيقاظ.

القنوات بين الأوعية الدموية تتسع بنسبة 60% أثناء النوم، ما يُسهل التخلص من الفضلات.

وفي دراسة مماثلة على البشر أجراها باحثون في جامعة أوسلو عام 2021، تبين أن الأشخاص المحرومين من النوم لديهم تدفق أبطأ بكثير لهذا السائل، حتى بعد تعويض النوم لاحقًا، ما يشير إلى أن أضرار قلة النوم لا تُعالج بسهولة.

▪️ لماذا هذا مهم؟

يُعتقد أن فشل النظام الجليمفاوي يؤدي إلى تراكم السموم في الدماغ مع التقدم في العمر، مما يُساهم في الإصابة بأمراض تنكسية مثل الزهايمر والخرف واضطرابات النوم والمزاج.

خلاصة:

النوم العميق ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لتنظيف الدماغ من الفضلات.