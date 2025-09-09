الثلاثاء 2025-09-09 02:29 م
 

هل تعلم أن دماغك "ينظف نفسه" أثناء النوم؟

ن
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري-   على مدار عقود، حيّرت العلماء مسألة: كيف يتخلص الدماغ من الفضلات التي يفرزها خلال اليوم؟ فبينما تعتمد باقي أعضاء الجسم على الجهاز اللمفاوي لتنقية الفضلات، لا يمتلك الدماغ المسار نفسه بسبب وجود الحاجز الدموي الدماغي، الذي يمنع تسرب المواد بين الدم وخلايا الدماغ.

اضافة اعلان


لكن خلال السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون ما يُعرف بـ "النظام الجليمفاوي"، وهو نظام فريد ينظّف الدماغ من السموم أثناء النوم، مثل بروتينات الأميلويد بيتا وتاو، المرتبطة بمرض الزهايمر.


▪️ كيف يعمل النظام الجليمفاوي؟
أثناء النوم، تتحرك موجات كهربائية داخل الدماغ تدفع السائل الدماغي النخاعي للدوران داخل وحول أنسجة المخ. هذا التدفق يُساعد في "غسل" الفضلات وطردها إلى خارج الدماغ.
وتُظهر التجارب أن تدفق هذا السائل يزداد بنسبة كبيرة أثناء النوم مقارنة باليقظة، ويُصبح أكثر كفاءة في إزالة النفايات العصبية.


▪️ دراسات على الفئران والبشر
أظهرت دراسات على الفئران أن:
تدفق السائل النخاعي يقل بنسبة 95% أثناء الاستيقاظ.
القنوات بين الأوعية الدموية تتسع بنسبة 60% أثناء النوم، ما يُسهل التخلص من الفضلات.
وفي دراسة مماثلة على البشر أجراها باحثون في جامعة أوسلو عام 2021، تبين أن الأشخاص المحرومين من النوم لديهم تدفق أبطأ بكثير لهذا السائل، حتى بعد تعويض النوم لاحقًا، ما يشير إلى أن أضرار قلة النوم لا تُعالج بسهولة.

 

 ▪️ لماذا هذا مهم؟
يُعتقد أن فشل النظام الجليمفاوي يؤدي إلى تراكم السموم في الدماغ مع التقدم في العمر، مما يُساهم في الإصابة بأمراض تنكسية مثل الزهايمر والخرف واضطرابات النوم والمزاج.

 

خلاصة:
النوم العميق ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لتنظيف الدماغ من الفضلات.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نة

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تعزز صادراتها إلى السوق الصينية بتجديد اتفاقيتها مع شركة سينوكيم حتى عام 2028

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها إلى متابعة قناتها على الواتساب

ن

طب وصحة هل تعلم أن دماغك "ينظف نفسه" أثناء النوم؟

أسطول الصمود

عربي ودولي بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس

هه

طب وصحة جدل على "تيك توك".. هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟

طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

أخبار محلية طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه للمواطنين: الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد

حمك

طب وصحة فيتامين "D".. متى يصبح خطراً يهدد صحتك؟



 
 





الأكثر مشاهدة