5 زيوت طبيعية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه

زيت جوز الهند
غني بحمض اللوريك الذي يقوي الشعر ويحميه من التقصف والأشعة فوق البنفسجية. يُنصح بتسخينه قليلًا قبل الاستخدام.
زيت الزيتون
يساعد على ترطيب فروة الرأس وتقوية البصيلات، كما يحد من تساقط الشعر ويمنحه نعومة ملحوظة.
زيت الجوجوبا
مثالي لمحاربة القشرة وترطيب فروة الرأس. يقلل من فقدان البروتين ويعيد للشعر لمعانه الطبيعي.
زيت الأفوكادو
مصدر غني بفيتامين E والأحماض الدهنية، مما يجعله ممتازًا لتعزيز نمو الشعر وعلاج التساقط.
زيت اللوز الحلو
خفيف على الشعر ويمكن استخدامه يوميًا. يرطب فروة الرأس ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا دون ترك بقايا دهنية.
