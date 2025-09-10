التغذية والبصر.. ما الذي يجب أن تأكله لحماية عينيك؟

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور شيبو فاركي، المدير الطبي في مستشفيات Maxivision، أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في دعم الرؤية وصحة العين على المدى الطويل، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي وتعزيز وظائف الشبكية والعدسة.

وأوضح فاركي أبرز الأطعمة المفيدة لصحة العين:

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، غنية باللوتين والزياكسانثين اللذين يحميان العين من الأشعة فوق البنفسجية ويعززان الرؤية المركزية.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين، تحتوي على أوميغا 3 التي تدعم الأغشية الدمعية وتقلل من خطر جفاف العين والتنكس البقعي.

الحمضيات والفلفل الحلو: غنية بفيتامين C الذي يدعم الكولاجين ويؤخر إعتام عدسة العين.

البيض: يحتوي صفاره على اللوتين والزياكسانثين وفيتامين A، ما يجعله غذاءً مثاليًا للوقاية من ضعف البصر.

المكسرات والبذور والبقوليات: مثل اللوز وبذور دوار الشمس والعدس، توفّر فيتامين E والزنك اللازمين لحماية الشبكية والرؤية الليلية.



وشدد الخبراء على أن دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يعزز مناعة العين ويقي من أمراض مرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي وإعتام العدسة.