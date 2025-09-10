بدون ألم في الصدر.. 7 إشارات صامتة قد تُنذر بنوبة قلبية

الوكيل الإخباري- رغم شيوع ألم الصدر كعرض رئيسي، إلا أن دليل جمعية القلب الأميركية أشار إلى أن النوبة القلبية قد تُصاحبها أعراض أقل وضوحًا تظهر تدريجيًا، بل وقد تخلو تمامًا من ألم الصدر في بعض الحالات، خاصة لدى النساء.

7 إشارات يومية قد تنقذ حياتك:

انزعاج في الصدر

ليس دائمًا ألمًا حادًا. قد يكون شعورًا بالضغط، أو الثقل، أو الامتلاء، وقد يمتد إلى الذراع، أو الرقبة، أو الفك، أو المعدة، فيما يُعرف بـ"الألم الرجيع".

إرهاق غير مبرر

إذا شعرت بتعب غير معتاد حتى دون مجهود، واستمر لعدة أيام، فقد يكون تحذيرًا مبكرًا من القلب، لا سيما لدى النساء.

ضيق التنفس

صعوبة مفاجئة في التنفس بدون سبب واضح، مثل صعود السلالم أو المشي، يجب ألا تُهمل.

مشاكل في الجهاز الهضمي

الغثيان، أو الانتفاخ، أو عسر الهضم غير المُفسّر، خاصة إذا تكرر، يمكن أن يكون علامة على انسداد شرياني.

دوار أو تعرّق بارد

الشعور بالدوخة أو برودة مفاجئة في الجسم قد يعني أن القلب لا يضخ الدم كما يجب.

خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب

تغيّرات ملحوظة في إيقاع ضربات القلب، حتى لو لم تُسبب ألماً، قد تشير إلى اضطراب في نظم القلب يزيد من خطر النوبات.

تورم القدم أو الكاحل

تراكم السوائل في الساقين، الكاحلين أو القدمين قد يُنذر بضعف في وظيفة القلب أو مشاكل في ضخ الدم.



⚠️ لا تتجاهل العلامات

يشدد الأطباء على أن الاستجابة السريعة لهذه الأعراض، مهما بدت خفيفة أو غير مرتبطة، يمكن أن تُنقذ الحياة. لا تنتظر حدوث "ألم شديد في الصدر" لتطلب المساعدة.



🩺 الفحص الدوري، واتباع نمط حياة صحي، والانتباه للتغييرات الجسدية البسيطة، قد يكون الفارق بين أزمة قلبية قاتلة ووقاية مبكرة تنقذ حياتك.