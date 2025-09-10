صيحة تجميلية خطيرة قد تشوّه الوجه.. ما هي؟

الوكيل الإخباري- حذر خبراء تجميل وأطباء جلد من مخاطر حقن ما يُعرف بـ"البوتوكس المنزلي"، بعد انتشار مقاطع على "تيك توك" تُظهر أشخاصًا يحقنون أنفسهم بمادة كورية تُدعى "إينوتوكس"، تُباع عبر الإنترنت بسعر منخفض (نحو 60 دولارًا) مقارنةً بالبوتوكس الطبي.

الأطباء أكدوا أن المنتج غير مرخّص ولم يخضع لفحص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وقد يؤدي استخدامه دون إشراف طبي إلى:

شلل عضلات الوجه

تدلي الجفون

تشوهات جلدية

مضاعفات خطيرة مثل صعوبة التنفس أو التسمم



وشددوا على أن حقن البوتوكس يجب أن يُجرى فقط من قبل مختصين مرخصين، مؤكدين أن التوفير في الكلفة لا يبرر تعريض الصحة للخطر.