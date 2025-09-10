صيحة تجميلية خطيرة قد تشوّه الوجه.. ما هي؟

الأطباء أكدوا أن المنتج غير مرخّص ولم يخضع لفحص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وقد يؤدي استخدامه دون إشراف طبي إلى:
شلل عضلات الوجه
تدلي الجفون
تشوهات جلدية
مضاعفات خطيرة مثل صعوبة التنفس أو التسمم
وشددوا على أن حقن البوتوكس يجب أن يُجرى فقط من قبل مختصين مرخصين، مؤكدين أن التوفير في الكلفة لا يبرر تعريض الصحة للخطر.
