الوكيل الإخباري- غسيل المعدة هو إجراء طبي يُستخدم لتفريغ محتويات المعدة في حالات الطوارئ التي تستدعي إزالة مادة سامة أو ضارة ابتلعها الشخص. يتم ذلك عن طريق إدخال أنبوب عبر الفم إلى المعدة، ثم ضخ الماء أو محلول ملحي وسحبه مرة أخرى.

اضافة اعلان



متى يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟

يتم اللجوء إلى غسيل المعدة في الحالات التالية:

- ابتلاع مواد سامة مثل الأدوية بجرعات زائدة، المواد الكيميائية، أو النباتات السامة.

- تناول مواد ضارة مثل الأحماض أو القلويات القوية.

- ابتلاع كميات كبيرة من الأدوية حتى لو كانت أدوية معتادة.

- قبل بعض العمليات الجراحية على الجهاز الهضمي العلوي لتقليل خطر الالتهابات.

- في حالات التسمم الغذائي الشديد.



متى لا يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟

يُمنع إجراء غسيل المعدة في الحالات التالية:

- ابتلاع مواد مثل البنزين أو الكيروسين حيث يتسبب الغسيل في انتقال المواد إلى الرئتين.

- ابتلاع الأحماض القوية لأن الغسيل قد يزيد من الأذى في المريء والمعدة.

- فقدان الوعي لدى الشخص، حيث يصعب تنفيذ الإجراء بأمان.

- وجود انسداد في المريء أو المعدة مما قد يزيد من تفاقم المشكلة.



مخاطر غسيل المعدة:

رغم فوائده، قد يسبب غسيل المعدة بعض المضاعفات مثل:

- القيء الشديد مما قد يؤدي إلى جفاف الجسم.

-التهاب الحلق والمريء.

-تمزق المريء في حالات نادرة.

-الاختناق إذا دخل السائل المستخدم في الغسيل إلى الرئتين.



في حالات التسمم أو التسمم الغذائي، يُعتبر غسيل المعدة إجراءً مهمًا ولكن يجب القيام به تحت إشراف طبي.