متى يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟
يتم اللجوء إلى غسيل المعدة في الحالات التالية:
- ابتلاع مواد سامة مثل الأدوية بجرعات زائدة، المواد الكيميائية، أو النباتات السامة.
- تناول مواد ضارة مثل الأحماض أو القلويات القوية.
- ابتلاع كميات كبيرة من الأدوية حتى لو كانت أدوية معتادة.
- قبل بعض العمليات الجراحية على الجهاز الهضمي العلوي لتقليل خطر الالتهابات.
- في حالات التسمم الغذائي الشديد.
متى لا يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟
يُمنع إجراء غسيل المعدة في الحالات التالية:
- ابتلاع مواد مثل البنزين أو الكيروسين حيث يتسبب الغسيل في انتقال المواد إلى الرئتين.
- ابتلاع الأحماض القوية لأن الغسيل قد يزيد من الأذى في المريء والمعدة.
- فقدان الوعي لدى الشخص، حيث يصعب تنفيذ الإجراء بأمان.
- وجود انسداد في المريء أو المعدة مما قد يزيد من تفاقم المشكلة.
مخاطر غسيل المعدة:
رغم فوائده، قد يسبب غسيل المعدة بعض المضاعفات مثل:
- القيء الشديد مما قد يؤدي إلى جفاف الجسم.
-التهاب الحلق والمريء.
-تمزق المريء في حالات نادرة.
-الاختناق إذا دخل السائل المستخدم في الغسيل إلى الرئتين.
في حالات التسمم أو التسمم الغذائي، يُعتبر غسيل المعدة إجراءً مهمًا ولكن يجب القيام به تحت إشراف طبي.
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