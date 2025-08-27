لمريض ارتفاع ضغط الدم.. ما لا يجب أن يكون على مائدتك

الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص حول العالم اليوم من مشكلات ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر النظام الغذائي أحد أهم العوامل التي تؤثر على هذه الأمراض وتقينا من تفاقم أعراضها.



وقال طبيب القلب الشهير روبيرتو يانو في مقابلة مع صحيفة Terra: "من أكثر العوامل التي تفاقم أعراض ارتفاع ضغط الدم هي الأطعمة غير الصحية والمعالجة. لذلك ينبغي على مرضى القلب وارتفاع الضغط تجنب تناول النقانق، السلامي، الحساء الفوري، الوجبات السريعة، الكاتشب، صلصة الصويا، جبن البارميزان والشيدر، إضافة إلى البازلاء والذرة المعلبة ورقائق البطاطس المقلية، فجميع هذه الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، الذي يؤدي إلى زيادة ضغط الدم".

كما أوضح الطبيب أن من المفيد لمرضى ارتفاع الضغط الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والقهوة والمشروبات الغنية بالكافيين، فضلا عن مشروبات الطاقة، لما لها من تأثير سلبي على صحة القلب وضغط الدم.



وشدد الطبيب على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة القلب والشرايين، قائلا: "من المهم ألا يقتصر الأمر على إعداد قائمة طعام يومية واستبدال المنتجات الضارة ببدائل صحية، بل يجب أيضا الالتزام بروتين يومي متوازن وزيارة الطبيب بانتظام لمتابعة مسار ارتفاع ضغط الدم."



ويحذّر خبراء الصحة مرضى الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية أو الغنية بالدهون، لأنها ترفع من مخاطر تصلب الشرايين واحتشاء القلب. وينصح هؤلاء الخبراء بتقليل استهلاك الملح قدر الإمكان، والحد من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لما لها من تأثير مباشر على ضغط الدم وصحة القلب.