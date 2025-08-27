الأربعاء 2025-08-27 01:47 م
 

لرحلة شواء صيفي "بلا ذنب".. مدرب يكشف سر التوازن في طبقك

اىلار
تعبيرية
 
الأربعاء، 27-08-2025 12:08 م

الوكيل الإخباري-   يُعد الشواء من أبرز طقوس الصيف المحببة، لما يوفره من أجواء عائلية ممتعة ومذاق مميز للطعام. لكن الإفراط في الأطعمة الدسمة والسعرات العالية قد يحوّله من متعة إلى عبء صحي.

اضافة اعلان


المدرب الرياضي الألماني دانيال فان دن بوم يقترح قاعدة بسيطة للتمتع بالشواء دون ضرر: "قاعدة 50-25-25"، والتي توازن بين النكهة والشبع والتحكم في السعرات.


🍅 50% من الطبق: خضروات وسلطات
ينصح بأن يشكل نصف الطبق خضروات، سواء كانت مشوية أو نيئة، لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية مع سعرات منخفضة. من الأفكار الصحية:
أسياخ فطر مع فلفل وبصل
شرائح باذنجان بزيت الزيتون
فلفل أو كوسا محشوة بالكينوا
بطاطا حلوة مشوية
ذرة مشوية


🍗 25%: بروتينات قليلة الدهون
الربع الثاني يجب أن يُخصص للبروتينات الخالية من الدهون مثل:
صدور الدجاج
الديك الرومي
السمك المشوي
وذلك بدلًا من اللحوم الدسمة مثل النقانق أو لحم البطن.


🍞 25%: كربوهيدرات معقدة
يوصي باستخدام كربوهيدرات تمنح طاقة وتساعد على الشبع مثل:
خبز الحبوب الكاملة بدلًا من الأبيض
بطاطا مشوية كاملة


⚠️ الصلصات.. احذر السعرات الخفية
يحذر فان دن بوم من الصلصات الجاهزة الغنية بالسكر والسعرات مثل صلصة الباربكيو، ويقترح بدائل صحية مثل:
صلصة الحمص أو التوفو بالأعشاب
صلصة الزبادي بالنعناع


خلاصة
الاستمتاع بالشواء لا يعني التخلي عن نمط الحياة الصحي. عبر اعتماد قاعدة 50-25-25 واختيار بدائل ذكية، يمكنك الحفاظ على توازنك الغذائي دون أن تفقد متعة التجربة الصيفية.

 

الجزيرة 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، قرابة 20 منزلًا في ضاحية 4، ومنشآت تجارية في ضاحية 28 بمدينة رهط في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما اعتقلت 16 فلسطينيًا من منا

فلسطين الاحتلال يهدم عشرات المنازل والمنشآت بالداخل الفلسطيني

المركز الوطني لحقوق الإنسان

أخبار محلية إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن

وزارة الصحة

أخبار محلية أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء

القمح

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح

لؤؤؤؤؤ

منوعات اختفاء طفل سوري في إسطنبول يثير تعاطف الشارع بتركيا

المقدم يزن الشاعر

أخبار محلية "عمرة الأمل".. روبين يطلق مبادرة إنسانية لتكريم المتعافين من المخدرات

4444

فيديو منوع كم كان عمرك عندما استخدمت هذه النسخة من الحواسيب؟

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عمّان

أخبار محلية التعليم العالي يُقرّ أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025–2026



 
 





الأكثر مشاهدة