لرحلة شواء صيفي "بلا ذنب".. مدرب يكشف سر التوازن في طبقك

المدرب الرياضي الألماني دانيال فان دن بوم يقترح قاعدة بسيطة للتمتع بالشواء دون ضرر: "قاعدة 50-25-25"، والتي توازن بين النكهة والشبع والتحكم في السعرات.
🍅 50% من الطبق: خضروات وسلطات
ينصح بأن يشكل نصف الطبق خضروات، سواء كانت مشوية أو نيئة، لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية مع سعرات منخفضة. من الأفكار الصحية:
أسياخ فطر مع فلفل وبصل
شرائح باذنجان بزيت الزيتون
فلفل أو كوسا محشوة بالكينوا
بطاطا حلوة مشوية
ذرة مشوية
🍗 25%: بروتينات قليلة الدهون
الربع الثاني يجب أن يُخصص للبروتينات الخالية من الدهون مثل:
صدور الدجاج
الديك الرومي
السمك المشوي
وذلك بدلًا من اللحوم الدسمة مثل النقانق أو لحم البطن.
🍞 25%: كربوهيدرات معقدة
يوصي باستخدام كربوهيدرات تمنح طاقة وتساعد على الشبع مثل:
خبز الحبوب الكاملة بدلًا من الأبيض
بطاطا مشوية كاملة
⚠️ الصلصات.. احذر السعرات الخفية
يحذر فان دن بوم من الصلصات الجاهزة الغنية بالسكر والسعرات مثل صلصة الباربكيو، ويقترح بدائل صحية مثل:
صلصة الحمص أو التوفو بالأعشاب
صلصة الزبادي بالنعناع
خلاصة
الاستمتاع بالشواء لا يعني التخلي عن نمط الحياة الصحي. عبر اعتماد قاعدة 50-25-25 واختيار بدائل ذكية، يمكنك الحفاظ على توازنك الغذائي دون أن تفقد متعة التجربة الصيفية.
