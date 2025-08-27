الشوكولاتة الداكنة.. ليست مجرد حلوى بل غذاء للدماغ والأمعاء

وأوضح الدكتور كاران راجان، الجراح في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو تحتوي على ألياف بريبايوتيك تدعم توازن ميكروبيوم الأمعاء، وتُعزز من نمو البكتيريا النافعة.
كما تساعد هذه الألياف في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تسهم في تقوية حاجز الأمعاء، تقليل الالتهابات، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.
وأضاف الدكتور راجان أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضًا على الفلافونويدات – وهي مضادات أكسدة قوية – تساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز الوظائف الإدراكية والمزاج.
وكلما ارتفعت نسبة الكاكاو، زادت الفوائد المرتبطة بمضادات الأكسدة والألياف، ما يجعل الشوكولاتة الداكنة خيارًا صحيًا عندما يتم تناولها باعتدال.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة: الصيام المتقطع الصارم قد يضاعف خطر الوفاة القلبية
-
بذور الكتان.. غذاء خارق يدعم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض
-
أخطاء شائعة في تحسين النوم قد تؤدي إلى الأرق
-
"كارثة صحية" تهدد نصف سكان العالم!
-
فاكهة صيفية تعزز صحة الدماغ وتحمينا من الخرف
-
دراسة: الدهون الحشوية تسرع شيخوخة القلب
-
الأسلوب الأمثل للتعامل مع حمى الأطفال وخفض حرارتهم بأمان
-
سبب غير متوقع قد يكون وراء إصابتك بالصلع