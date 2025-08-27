الشوكولاتة الداكنة.. ليست مجرد حلوى بل غذاء للدماغ والأمعاء

الوكيل الإخباري- كشفت أبحاث حديثة عن فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة، التي تتجاوز كونها مجرد متعة غذائية، لتصبح داعمًا فعّالًا لصحة الدماغ والجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور كاران راجان، الجراح في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو تحتوي على ألياف بريبايوتيك تدعم توازن ميكروبيوم الأمعاء، وتُعزز من نمو البكتيريا النافعة.



كما تساعد هذه الألياف في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تسهم في تقوية حاجز الأمعاء، تقليل الالتهابات، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.



وأضاف الدكتور راجان أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضًا على الفلافونويدات – وهي مضادات أكسدة قوية – تساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز الوظائف الإدراكية والمزاج.



وكلما ارتفعت نسبة الكاكاو، زادت الفوائد المرتبطة بمضادات الأكسدة والألياف، ما يجعل الشوكولاتة الداكنة خيارًا صحيًا عندما يتم تناولها باعتدال.