دراسة: الصيام المتقطع الصارم قد يضاعف خطر الوفاة القلبية

الدراسة، التي تابعت نحو 20 ألف شخص على مدى 8 سنوات، وجدت أن هذا النوع من الصيام قد يُضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب مقارنة بمن يعتمدون نافذة أكل معتدلة (12–14 ساعة).
ويقول الأطباء إن الصيام القاسي قد يؤدي لتقلبات في سكر وضغط الدم، ما يُشكل عبئًا على القلب. وينصح الخبراء بالالتزام بصيام معتدل (10–12 ساعة) مع نظام غذائي متوازن، وتجنب الصيام الصارم خصوصًا لمرضى القلب، السكري، كبار السن، أو من يتناولون أدوية.
الاعتدال هو المفتاح، ومراقبة استجابة الجسم أمر ضروري لتفادي المضاعفات
