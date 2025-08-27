دراسة: الصيام المتقطع الصارم قد يضاعف خطر الوفاة القلبية

الوكيل الإخباري- رغم انتشار الصيام المتقطع كوسيلة لإنقاص الوزن، حذّرت دراسة أمريكية حديثة من مخاطر اتباع جداول أكل صارمة، خاصة تناول الطعام خلال أقل من 8 ساعات يوميًا.



الدراسة، التي تابعت نحو 20 ألف شخص على مدى 8 سنوات، وجدت أن هذا النوع من الصيام قد يُضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب مقارنة بمن يعتمدون نافذة أكل معتدلة (12–14 ساعة).



ويقول الأطباء إن الصيام القاسي قد يؤدي لتقلبات في سكر وضغط الدم، ما يُشكل عبئًا على القلب. وينصح الخبراء بالالتزام بصيام معتدل (10–12 ساعة) مع نظام غذائي متوازن، وتجنب الصيام الصارم خصوصًا لمرضى القلب، السكري، كبار السن، أو من يتناولون أدوية.



الاعتدال هو المفتاح، ومراقبة استجابة الجسم أمر ضروري لتفادي المضاعفات

