من السحور إلى الإفطار: إرشادات هامة لمرضى ضغط الدم في رمضان

1. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن
يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تناول غذاء متوازن يتضمن الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات. تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والوجبات السريعة التي قد ترفع ضغط الدم.
2. تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم
ينبغي الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل:
- ملح الطعام.
- اللحوم المصنعة.
- الفواكه المحفوظة.
- المخللات.
هذه الأطعمة تساهم في رفع مستويات ضغط الدم، ولذلك يجب تجنبها خاصة في وجبتي السحور والإفطار.
يجب على مرضى ضغط الدم الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل:
القهوة.
الشاي المغلي.
المشروبات الغازية.
العرقسوس.
من المهم ممارسة النشاط البدني بانتظام، حتى خلال رمضان. الرياضة تساعد في تحسين التمثيل الغذائي والسيطرة على ضغط الدم، مع ضرورة تجنب المجهود الشاق خلال ساعات الصيام.
5. شرب كميات كافية من الماء
من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة الإفطار والسحور (من 2 إلى 3 لتر يوميًا)، لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
6. الفئات الممنوعة من الصيام
أكد الدكتور عز العرب أن بعض الفئات يجب عليهم استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، وهم:
المرضى الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم مع وجود مخاطر على القلب أو الكلى أو شبكية العين.
7. تجنب الوجبات الثقيلة
باتباع هذه النصائح، يمكن لمرضى ضغط الدم الحفاظ على صحتهم خلال رمضان، والتمتع بصيام آمن.
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