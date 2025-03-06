من السحور إلى الإفطار: إرشادات هامة لمرضى ضغط الدم في رمضان

الوكيل الإخباري- مع قدوم شهر رمضان، يتغير نمط الحياة اليومية للصائمين بشكل عام، مما يتطلب توازنًا خاصًا خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم. في السطور التالية، يقدم الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، أبرز النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على استقرار ضغط الدم وتجنب المضاعفات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الفئات التي يُنصح بعدم صيامها:

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1. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تناول غذاء متوازن يتضمن الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات. تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والوجبات السريعة التي قد ترفع ضغط الدم.



2. تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم

ينبغي الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل:

- ملح الطعام.

- اللحوم المصنعة.

- الفواكه المحفوظة.

- المخللات.



هذه الأطعمة تساهم في رفع مستويات ضغط الدم، ولذلك يجب تجنبها خاصة في وجبتي السحور والإفطار.

3. الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يجب على مرضى ضغط الدم الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل:

القهوة.

الشاي المغلي.

المشروبات الغازية.

العرقسوس.

الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على الصحة.

4. ممارسة النشاط البدني بانتظام

من المهم ممارسة النشاط البدني بانتظام، حتى خلال رمضان. الرياضة تساعد في تحسين التمثيل الغذائي والسيطرة على ضغط الدم، مع ضرورة تجنب المجهود الشاق خلال ساعات الصيام.



5. شرب كميات كافية من الماء

من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة الإفطار والسحور (من 2 إلى 3 لتر يوميًا)، لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



6. الفئات الممنوعة من الصيام

أكد الدكتور عز العرب أن بعض الفئات يجب عليهم استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، وهم:

المرضى الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم مع وجود مخاطر على القلب أو الكلى أو شبكية العين.

الأشخاص الذين يحتاجون إلى تناول الأدوية على فترات متقاربة خلال النهار.



7. تجنب الوجبات الثقيلة

يجب تجنب تناول الوجبات الثقيلة والدسمة في وجبتي الإفطار والسحور، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة العبء على الجسم ورفع ضغط الدم.



باتباع هذه النصائح، يمكن لمرضى ضغط الدم الحفاظ على صحتهم خلال رمضان، والتمتع بصيام آمن.