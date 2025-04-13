هذا ما يفعله "رفع الأثقال".. أمرٌ مهم جداً

وقالت الدكتورة إيزادورا ريبيرو، المشرفة على الدراسة:
"زيادة قوة العضلات أمر حاسم لكبار السن، وقد لاحظنا أن هذه الزيادة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتحسن في الأداء الإدراكي."
تفاصيل الدراسة:
شملت الدراسة 44 شخصاً فوق سن 55 يعانون من ضعف إدراكي خفيف.
تم تقسيمهم إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى مارست تدريب الأثقال مرتين أسبوعياً لمدة 6 أشهر، باستخدام أوزان تدريجية.
المجموعة الثانية لم تمارس أي نشاط رياضي.
النتائج:
✅ المجموعة التي مارست التمارين أظهرت:
تحسناً في الذاكرة اللفظية.
نشاطاً أفضل في مناطق الدماغ المرتبطة بالزهايمر.
❌ أما المجموعة غير النشطة فأظهرت:
علامات تدهور دماغي واضحة.
وفي ختام الدراسة، أكدت ريبيرو:
"النتائج تشير إلى أن تمارين الأثقال لا تحسّن الإدراك فقط، بل قد تؤخر أو تمنع تطوّر الزهايمر."
📌 خلاصة:
رفع الأثقال ليس فقط لبناء العضلات، بل قد يكون أداة فعالة في حماية الدماغ وتأخير أمراض الشيخوخة.
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