هذا ما يفعله "رفع الأثقال".. أمرٌ مهم جداً

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية كامبيناس في البرازيل أن تدريبات المقاومة (رفع الأثقال) قد تساهم في حماية أدمغة كبار السن من التدهور المعرفي، بل وقد تؤخر ظهور مرض الزهايمر.

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وقالت الدكتورة إيزادورا ريبيرو، المشرفة على الدراسة:

"زيادة قوة العضلات أمر حاسم لكبار السن، وقد لاحظنا أن هذه الزيادة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتحسن في الأداء الإدراكي."



تفاصيل الدراسة:

شملت الدراسة 44 شخصاً فوق سن 55 يعانون من ضعف إدراكي خفيف.

تم تقسيمهم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى مارست تدريب الأثقال مرتين أسبوعياً لمدة 6 أشهر، باستخدام أوزان تدريجية.

المجموعة الثانية لم تمارس أي نشاط رياضي.



النتائج:

✅ المجموعة التي مارست التمارين أظهرت:

تحسناً في الذاكرة اللفظية.

نشاطاً أفضل في مناطق الدماغ المرتبطة بالزهايمر.

❌ أما المجموعة غير النشطة فأظهرت:

علامات تدهور دماغي واضحة.



وفي ختام الدراسة، أكدت ريبيرو:

"النتائج تشير إلى أن تمارين الأثقال لا تحسّن الإدراك فقط، بل قد تؤخر أو تمنع تطوّر الزهايمر."



📌 خلاصة:

رفع الأثقال ليس فقط لبناء العضلات، بل قد يكون أداة فعالة في حماية الدماغ وتأخير أمراض الشيخوخة.