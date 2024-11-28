 
الخميس 2024-11-28 11:35 م
 

هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالجلطات

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 11:06 م
الوكيل الإخباري-   أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك عادة خاطئة تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية.اضافة اعلان


وقال موافي إن العادة الخاطئة التي يقصدها هي "التدخين"، مشيرةً إلى أنه من عوامل خطر تجلط الدم.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن التدخين يتسبب في انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة مستويات كريات الدم الحمراء "الهيموجلوبين".

وأوضح أن ارتفاع كريات الدم الحمراء عن معدلها الطبيعي لدى المدخنين يجعلهم من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالجلطات الوريدية والشرياني.

واختتم موافي حديثه بالتشديد على ضرورة الإقلاع عن التدخين نهائيًا، حفاظًا على صحة الجسم، واصفة الأضرار الناتجة عنه بـ"العقوبة المؤجلة".
 
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