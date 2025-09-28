الأحد 2025-09-28 04:21 م
 

هل يمكن علاج جلطة الساق نهائيا؟

ىلا
تعبيرية
 
الأحد، 28-09-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-   تجلّط دموي يحدث غالباً في الأوردة العميقة، وقد يؤدي إلى انسداد خطير في تدفق الدم.

⚠️ الأعراض:
تورّم في ساق واحدة
ألم وثقل
احمرار وسخونة
تغير لون الجلد

💊 العلاج:
أدوية سيولة (مضادات تخثر) – أساسية
جوارب ضاغطة – لتقليل التورم
مذيبات الجلطات – للحالات الشديدة
جراحة استئصال الجلطة – نادرًا

🍃 علاجات طبيعية مساعدة (مع استشارة الطبيب):
الكركم
الزنجبيل
القرفة
فيتامين E
لا تغني عن العلاج الطبي

🛡️ الوقاية:
تحرّك كل ساعة
مارس الرياضة
ارفع ساقيك
تجنب الملابس الضيقة
لا تضع ساقًا على الأخرى
قلل الملح
التزم بأدوية الطبيب

اضافة اعلان

 

 الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تختتم دورة في التسويق البيئي وتنظم يوما ترفيهيا للأطفال

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية سلطة العقبة: دعم حكومي لقطاع النقل وتحديث شامل للبنية التحتية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

25

فيديو الوكيل طريق العقبة عبر البحر الميت خطر يهدد السائقين ليلاً بسبب غياب العواكس وعناصر السلامة

25

فيديو الوكيل نشمي من الأمن العام يساعد كفيفاً بعبور الشارع في مشهد إنساني مؤثر

لللل

فيديو منوع فأر تم إمساكه وهو يحاول أن يأكل الطعام ولكن رأسه قد علقت بشكل طريف

ل

فيديو منوع الحصاد يصبح أسهل مع هذه الأداة



 
 





الأكثر مشاهدة