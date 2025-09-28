هل يمكن علاج جلطة الساق نهائيا؟

الوكيل الإخباري- تجلّط دموي يحدث غالباً في الأوردة العميقة، وقد يؤدي إلى انسداد خطير في تدفق الدم.



⚠️ الأعراض:

تورّم في ساق واحدة

ألم وثقل

احمرار وسخونة

تغير لون الجلد



💊 العلاج:

أدوية سيولة (مضادات تخثر) – أساسية

جوارب ضاغطة – لتقليل التورم

مذيبات الجلطات – للحالات الشديدة

جراحة استئصال الجلطة – نادرًا



🍃 علاجات طبيعية مساعدة (مع استشارة الطبيب):

الكركم

الزنجبيل

القرفة

فيتامين E

لا تغني عن العلاج الطبي



🛡️ الوقاية:

تحرّك كل ساعة

مارس الرياضة

ارفع ساقيك

تجنب الملابس الضيقة

لا تضع ساقًا على الأخرى

قلل الملح

التزم بأدوية الطبيب

