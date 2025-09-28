هل يمكن علاج جلطة الساق نهائيا؟

⚠️ الأعراض:
تورّم في ساق واحدة
ألم وثقل
احمرار وسخونة
تغير لون الجلد
💊 العلاج:
أدوية سيولة (مضادات تخثر) – أساسية
جوارب ضاغطة – لتقليل التورم
مذيبات الجلطات – للحالات الشديدة
جراحة استئصال الجلطة – نادرًا
🍃 علاجات طبيعية مساعدة (مع استشارة الطبيب):
الكركم
الزنجبيل
القرفة
فيتامين E
لا تغني عن العلاج الطبي
🛡️ الوقاية:
تحرّك كل ساعة
مارس الرياضة
ارفع ساقيك
تجنب الملابس الضيقة
لا تضع ساقًا على الأخرى
قلل الملح
التزم بأدوية الطبيب
-
أخبار متعلقة
-
هل يسبب واقي الشمس نقص فيتامين D؟ إليك الحقيقة
-
أيّها أكثر صحّة؟ القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلّجة؟
-
عادة يومية بسيطة تحميك من الوفاة المبكرة والخرف
-
لماذا نشعر بالخمول في الخريف؟ وكيف نستعيد الطاقة؟
-
لماذا يجب أن تهتم بشرب الماء يوميًا؟ فوائد لا يمكن تجاهلها
-
الزبادي يقلل الالتهابات بعد التمارين الرياضية
-
هل يساعد الزنك في التغلب على نزلات البرد بسرعة؟
-
مفاجأة صادمة.. كيف يعبث هاتفك الخلوي بأحلامك؟