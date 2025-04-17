30 دقيقة مشي يوميا تقضي على هذا المرض

الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بمشكلات الصحة النفسية عالميًا، مثل القلق والاكتئاب، يبرز المشي اليومي لمدة 30 دقيقة كأحد الحلول البسيطة والفعالة لتعزيز التوازن النفسي وتحسين المزاج.

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وبحسب موقع "تايم أوف إنديا"، فإن المشي يساعد على تحفيز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، مما يقلل من التوتر والقلق ويحسن جودة النوم وينظم الشهية.



ويُعد المشي في الهواء الطلق نوعًا من التأمل الطبيعي، يساعد في تصفية الذهن والحد من التفكير السلبي، كما أن ممارسة المشي مع الأصدقاء أو العائلة تعزز الدعم الاجتماعي وتقلل الشعور بالوحدة.



وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص يعاني من اضطراب نفسي، ما يؤكد أهمية دمج النشاط البدني البسيط، كالمشي، ضمن الروتين اليومي كوسيلة طبيعية لدعم الصحة النفسية دون الحاجة إلى تدخلات دوائية.