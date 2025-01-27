4 عوامل رئيسية قد تنبئ بإصابتك بمرض السكري خلال 10 سنوات

الوكيل الإخباري- كشف الباحثون عن 4 عوامل أساسية تتنبأ بإصابة الشخص بمرض السكري خلال السنوات العشر المقبلة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة JAMA Network. تتضمن هذه العوامل العمر، الجنس، مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، ومؤشر كتلة الجسم. وتُظهر النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن أو مستويات مرتفعة من السكر في الدم في مرحلة ما قبل السكري هم الأكثر عرضة لتطور المرض.

اضافة اعلان

عوامل تساهم في الإصابة بالسكري

وجدت الدراسة أن الرجال، والأشخاص الذين تقدموا في السن، بالإضافة إلى من يعانون من مستويات سكر دم صائم أعلى من المعدل الطبيعي، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري. على سبيل المثال، كانت المرأة التي تتراوح أعمارها بين 55 و59 عامًا، وكان مؤشر كتلة الجسم لديها ضمن النطاق الطبيعي، ولديها مستوى سكر دم صائم من 95 إلى 99 مجم/ديسيلتر، معرضة لخطر الإصابة بنسبة 7% في غضون 10 سنوات. ولكن إذا ارتفع مؤشر كتلة الجسم إلى 30 أو أكثر، فإن خطر الإصابة يزيد بشكل ملحوظ.

نصائح للوقاية من مرض السكري

- الحفاظ على الوزن المثالي: يساعد الحفاظ على وزن صحي في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. فقد أظهرت الدراسات أن فقدان 7% من الوزن قد يقلل من احتمالات الإصابة بالسكري بنسبة 60%.

- ممارسة النشاط البدني: من الضروري ممارسة تمارين رياضية منتظمة مثل المشي السريع أو السباحة. تساعد التمارين في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

- اتباع نظام غذائي صحي: ينصح بتناول أطعمة غنية بالألياف والفيتامينات التي تعزز فقدان الوزن وتقلل من خطر الإصابة بالسكري.

خاتمة

تشير النتائج إلى أهمية مراقبة مستويات السكر في الدم والحفاظ على نمط حياة صحي للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.