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6 علاجات منزلية طبيعية لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 27-01-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   قد يعاني البعض من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ومع توافر الأدوية المعالجة، هناك أيضًا بعض الأعشاب والعلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول بطرق طبيعية. إليك بعض العلاجات التي يمكنك دمجها في روتينك اليومي:

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الثوم: يتمتع الثوم بقدرة على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الجيد (HDL) بفضل مركب الأليسين، الذي يساعد في تحسين صحة القلب.


الكركم: يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات والمساهمة في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول.


بذور الحلبة: تحتوي بذور الحلبة على الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ويمكن تناولها بسهولة في الصباح بعد نقعها.


الزنجبيل: يمتلك الزنجبيل خصائص تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ عن طريق منع أكسدة الكوليسترول، ويمكن إضافته إلى الطعام أو تناوله في الشاي.


الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الكوليسترول وتحسين صحة القلب. استبدال المشروبات السكرية به يعد خطوة بسيطة نحو صحة أفضل.


بذور الكتان: غنية بأحماض أوميجا 3 والألياف، تساعد بذور الكتان في تخفيض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب بشكل عام.


استخدام هذه الأعشاب الطبيعية في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل طبيعي وآمن.

 

اليوم السابع 

 
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