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السبت، 14-08-2021 03:47 م

أبرز الأماكن السياحية المنوعة في جاكارتا

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الوكيل الإخباري - تعد جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، مكاناً جذاباً للزيارة نظراً لتاريخها الطويل وثقافتها المتنوعة وجمالها الطبيعي الساحر وتطورها الذي لا ينتهي. من المواقع التاريخية إلى المطاعم الراقية.

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اكتشف أبرز الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في جاكرتا : 

النصب التذكاري الوطني
هذا المعلم المميز في جاكرتا لا يخدم فقط كمنصة عرض رائعة مع مناظر غير مقيدة للمدينة، ولكنه أيضاً متحف يصور تاريخ البلد. يبلغ ارتفاع المبنى 115 متراً، وهو أيضاً مهيب يمكن رؤيته من الخارج ، ويعلوه رقائق ذهبية على شكل اللهب.

 


مسجد الاستقلال
باعتباره أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، لن يخيب هذا المبنى آمال السياح من حيث الروعة المعمارية، فضلاً عن الأهمية الثقافية والتاريخية يقع المسجد في ساحة مارديكا في العاصمة الإندونيسية، ويتميز بتعدد طوابقه الضخمة وساحاته الخارجية الواسعة.

باسار بارو

على الرغم من اسمها الذي يعني "السوق الجديد" ، يعد باسار بارو أحد أقدم الأسواق في جاكرتا يتداول معظم البائعين هناك منذ أجيال ، من المنسوجات إلى التحف والتوابل الهندية إلى الإلكترونيات. مليء أيضاً بالمطاعم الصغيرة وأكشاك الطعام.

 

كوتا توا جاكرتا
تأسست جاكرتا كعاصمة لأول مرة من قبل المستعمرين الهولنديين، وكانت المنطقة التي تسمى الآن كوتا توا بمثابة المقر الرئيسي لشركة الهند الشرقية الهولندية المنطقة بها العديد من المباني القديمة ذات الطراز الأوروبي والتي لا تزال قائمة حتى اليوم يمكن للسياح التجول في المكان سيراً على الأقدام أو استئجار دراجة مزينة بشكل لافت.

بيتاك سمبيلان

يقع بيتاك سمبيلان في منطقة جاكرتا الحي الصيني، وهو حي نابض بالحياة يضم مباني على الطراز الصيني والطعام الصيني الأصيل في المدينة يمكن للسياح تناول طعام الشارع الصيني اللذيذ أثناء استكشاف الحي المزخرف الذي تصطف على جانبيه المعابد والمنازل القديمة والمتاجر.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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