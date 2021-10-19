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الثلاثاء، 19-10-2021 04:26 م

أشهر الاماكن السياحية في إيطاليا

السياحة-في-ايطاليا


الوكيل الإخباري - تعدّ إيطاليا الوجهة المثاليّة لقضاء إجازة رومانسيّة، والاستمتاع بالتجول بين القرى الساحلية الجذابة والجزر الشاعرية والجبال الرائعة والمدن التاريخية القديمة.

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تتمتع إيطاليا بميزة كونها وجهة على مدار العام. الشتاء هو الوقت المناسب لزيارة المدن الفنية العظيمة مثل روما والبندقية وفلورنسا. إلى جانب كنوزها الفنية، تمتاز إيطاليا أيضًا بسواحلها الجميلة وبحيراتها وجبالها

 

البندقية

البندقية وجهة من الوجهات السياحيّة الأكثر شعبيّةً في إيطاليا؛ هي عاصمة منطقة "فينيتو" بشمالي إيطاليا، وتحتوي على 117 جزيرة صغيرة متصلة بسلسلة من الجسور.

 

تتمتع البندقية بمناخ معتدل غالباً لقربها من البحر، على الرغم من إمكانية هطول الأمطار فيها طوال العام؛ الصيف رطب، والشتاء ضبابي ورطب. لتجنب الحشود الكبيرة، يعد الربيع والخريف موسمين مفضّلين لزيارتها، واكتشاف الآتي:
• ركوب الجندول ومعاينة المباني ذات الهندسة الباروكية؛ في هذا الإطار، تدعو النصيحة السياحيّة إلى اختيار الجندول من أي من الجسور الرئيسة (ريالتو أو أكاديميا)، وذلك عند غروب الشمس، بغية مشاهدة المدينة غارقة في درجات اللون الوردي والبرتقالي. ويمكن البقاء لفترة أطول قليلاً لمشاهدة النجوم المتلألئة في سماء البندقية الصافية.
• زيارة مسرح "لافينيس" في "سان ماركو"، ومشاهدة عرض باليه رومانسي أو عرض أوبرا حي.
• الاسترخاء على شاطئ "ألبيروني"؛ فهذا الشاطئ الفينيسي جذّاب، وليس سهل البلوغ، بيد أنّه يستحق التجربة! لذكريات لا تُنسى، يختار أولئك الذين يعرفون المكان الأخّاذ حجز مكان للإقامة يقرب من الشاطئ، وقضاء بعض الوقت في هذه البقعة الطبيعيّة المحمية. يبعد الشاطئ عن الزحام، ويستقطب الأثرياء، ويضمّ ملاعب الجولف ومساحات شاسعة، الأمر الذي يجعل منه موقعاً مثاليّاً لقضاء العطلات الرومانسية.
• تذوق طبق الـ"بيجولي بالصلصة"؛ الـ"باستا" عبارة عن خيوط طويلة وسميكة من القمح الكامل، وهي تخلط مع صلصة مكوّنة من البصل والأسماك المملحة (السردين أو الأنشوجة).

 

بوسيتانو

بوسيتانو مدينة شهيرة على ساحل "أمالفي"؛ تكثر صورها على منصّة الإنستغرام، إذ يتهافت المسافرون لزيارتها، ومعاينة المباني الملوّنة المكدّسة على غرار السلالم، وذلك على منحدر، والمطلّة على البحر أدناها، كما السباحة في مياه البحر الأبيض المتوسط أو مشاهدة شروق الشمس، برفقة الشريك.

 

المصدر - سيدتي

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