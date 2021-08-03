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الثلاثاء، 03-08-2021 04:07 م

أفضل الانشطة التي يمكنكم القيام بها في اهرامات مصر

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الوكيل الإخباري - واحدة من عجائب الدنيا السبع الأكثر غموضاً في العالم القديم (والوحيدة التي لا تزال قائمة)، أهرامات الجيزة هرم خوفو الأكبر وهرم خفرع وهرم منقرع  لا تزال تعيش حتى أكثر من 4000 عام من الضجيج.

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إن رؤية الأهرامات في الجيزة أمر لا بدّ منه في أي رحلة إلى القاهرة.

 

الهرم الأكبر (هرم خوفو)
هرم الجيزة الأكبر (المعروف أيضاً باسم هرم خوفو) ليس فقط من أشهر المعالم الأثرية في هذا الموقع القديم، ولكنه أحد أكثر المعالم شهرة في العالم.
بناه الفرعون خوفو، وفقاً لهيرودوت، عمل 100000 رجل في بنائه لمدة ثلاثة أشهر كل عام.
المحتوى المكعب لهذا الهيكل العملاق مذهل، باستثناء الأساس الصخري والغرف الداخلية، يبلغ الهرم الأكبر 2.3 مليون متر مكعب. قياس القاعدة 227.5 متراً، والارتفاع الرأسي 137.2 متراً.
يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من رهاب الأماكن المغلقة أن يغامروا بالدخول إلى داخل الهرم، على الرغم من عدم وجود الكثير مما يمكن رؤيته مرة واحدة داخل الممرات الضيقة الرطبة.

متحف مركب الشمس
أدت الحفريات التي أجريت على الجانبين الجنوبي والشرقي لهرم خوفو في سنة 1954 إلى إلقاء الضوء على خمسة تجاويف طويلة للقوارب، مع اقتحام شمسي إلى أكثر من ألف قطعة كهدية نذرية.
أعادت أعمال الترميم المضنية تجميع الباركيه معاً مرة أخرى، ويتم الآن عرض القارب المصنوع من خشب الأرز الذي يبلغ من العمر 4500 عام في هذا المتحف الصغير المكون من غرفة واحدة بجوار الهرم الأكبر.

 

المقبرة الشرقية
على الجانب الشرقي من هرم خوفو توجد ثلاثة أهرامات صغيرة، بُنيت كمقابر للملكات وابنة الفرعون، ومقبرة كبيرة للأقارب الآخرين.
على الجانب الجنوبي يوجد صف من المصاطب الكبيرة (المقابر) التي تعود لكبار الشخصيات.
مصطبة مريسانخ الثالث (زوجة الفرعون خفرع) بها نقوش معقدة وملونة على الجدران الداخلية تصور مشاهد من الحياة اليومية، مصطبة سيشمنوفر الرابع بها مدخل مزخرف بأعمدة على الرغم من أن الداخل أسهل.

 

هرم خفرع
يقع هرم خفرع على بعد 160 متراً إلى الجنوب الغربي من الهرم الأكبر. بناه ابن خوفو خفرع، ويبدو للوهلة الأولى أنه أكبر من هرم والده السابق لأنه يقف على قطعة أرض عالية.
تم الحفاظ على جزء كبير من غلاف الحجر الجيري الأصلي على قمة الهرم، ويمكن تمييز تصميم المعبد الجنائزي على الجانب الشرقي بشكل واضح.
يبلغ ارتفاع الهرم 135.5 متراً وقياس قاعدته 210.5 متراً.

 

المصدر - سيدتي


 




 

 


 

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