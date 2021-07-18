الوكيل الإخباري - المغامرات العائلية خلال السفر تشتمل على الرحلات الجبلية، والقفز بالحبال، والتجديف، والغوص، والتزلج على الرمال، والتزلج على الجليد، والمزيد، بالإضافة إلى السفر البري على متن حافلة أو شاحنة، والاستكشاف الحضري، والتواصل مع الطبيعة من خلال مغامرات صديقة للبيئة، والمشاركة في المهرجانات المحلية في البلدان الأجنبية.

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أفضل المغامرات والوجهات السياحية للعائلات :

سويسرا

على الرغم من أن سويسرا تشتهر بالشوكولاتة اللذيذة، فإنها تعد أيضاً واحدة من أفضل مواقع رحلات المغامرات في العالم. حيث تتركز النشاطات في جبال الألب أثناء التنزه والتزلج على الجليد والطيران المظلي، وتسلق الحبال العالية، أو ركوب الدراجة في الريف، قبل الاسترخاء في منتجع صحي سويسري. برن ولوسيرن وإنترلاكن، تعدّ من أفضل وجهات المغامرات المناسبة للعائلات في سويسرا.



المغرب

تعدّ المغرب واحدة من أفضل وجهات السفر والمغامرات في العالم. يحلو ركوب الجمال عبر الكثبان الرملية في الصحراء والبقاء في الخيام البدوية مثل البدو، والاستمتاع بأسلوب الحياة الصحراوي المغربي التقليدي، أو التنزه في جبال الأطلس، أو تذوق بعض من أفضل الأطعمة التي ستتناولها على الإطلاق من طاجين، في أحد أفضل الأماكن للسفر والمغامرة. استكشف الأسواق الصاخبة والملونة في مدينة مراكش. ويحلو الاسترخاء على نسيم المحيط في أكادير والصويرة.



نيوزيلندا

نيوزيلندا هي إحدى أولى وجهات سفر المغامرات. يمكن تجربة القفز بالحبال، والطيران بالأسلاك، وركوب القوارب النفاثة. يجب أن يزور مدمنو الأدرينالين بالتأكيد كوينزتاون، عاصمة الرياضة المتطرفة في العالم.

تعد القوارب النفاثة واحدة من أكثر رياضات المغامرات المائية إثارة في نيوزيلندا، وستأخذك في رحلة سريعة عبر الوديان النهرية والمياه الضحلة والصخور الماضية وأحواض الأنهار،يعد نشاط المغامرة هذا أيضاً من بين الأشياء الشائعة التي يمكنك القيام بها في نيوزيلندا. التجربة منعشة بالإضافة إلى كونها صعبة بالنسبة لك؛ لأن النشاط سيختبر شجاعتك وصبرك. سيجعل رش الماء المستمر على وجهك هذا النشاط أكثر إثارة.

المصدر - سيدتي