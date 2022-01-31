الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 01:23 م

أكثر من 30 مليون سائح زاروا تركيا في 2021

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الوكيل الاخباري- كشف وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي 2021 تجاوز مستوى 30 مليون سائح.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي مؤخرا، وقال: "عدد الوافدين إلى تركيا في 2021 تجاوز 30 مليونا".

ووفقا لوزارة الثقافة والسياحة التركي فإن تدفق السياح الأجانب إلى تركيا في 2021 شهد زيادة نسبتها 88.08% مقارنة بالعام 2020.

كذلك أظهرت البيانات أن السياح الروس تصدورا قائمة السياح الأجانب الذين قصدوا تركيا، حيث زار تركيا في 2021 نحو 4.694 مليون سائح من روسيا، في المرتبة الثانية جاء السياح من ألمانيا (3.085 مليون) ومن ثم أوكرانيا (2.060 مليون).

وأضافت الوزارة أن عائدات السياحة التركية في 2021 بلغت أكثر من 24 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 103.02% مقارنة بعام 2020.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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