رغم تفشي كورونا.. السياحة الصحراوية تنتعش في تونس

الوكيل الإخباري - يبدو أن الأزمة التي نتجت عن جائحة كورونا في تونس وتسببت بشلّ جميع القطاعات مثلت تحديا حقيقيا للقطاع السياحي وخصوصا السياحة الصحراوية.



وسجلت السياحة الصحراوية في نهاية العام 2021 وبداية العام الجاري مؤشرات عالية على الرغم من الوضع الوبائي في البلاد، وذلك بالتزامن مع ظهور متحور ”أوميكرون“ وعودة مؤشرات العدوى إلى الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة.



أمام مكاتب التسجيل في أحد النزل بمدينة توزر، الواقعة أقصى الجنوب التونسي، يقف طابور طويل من السياح من تونس ومن الجزائر وبعض بلدان أوروبا، ولم تعد مؤشرات الوضع الوبائي ولا انتشار فيروس كورونا تشكل هاجسا كبيرا أمام الحاجة إلى السياحة والاستجمام في مدينة توزر الغنية بواحاتها الشاسعة ونخيلها الساحر وصحرائها البديعة، التي كثيرا ما استقطبت الزائرين وشكلت أحد أبرز روافد السياحة الصحراوية في تونس.

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المصدر: إرم