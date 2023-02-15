أماكن سياحية ممتعة جاذبة للعائلات في الدوحة

الوكيل الإخباري - تقع الدوحة على ساحل الخليج العربي في شرق البلاد، وهي عاصمة قطر تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بمبانيها الحديثة وتراثها الثقافي الجذاب.

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نظرًا لكونها الوجهة الأكثر طلبًا في العالم، تصادف أن تكون الدوحة العاصمة المالية للشرق الأوسط التي تقدم مفاجأة لكل مسافر. في الآتي، أشهر أماكن السياحة الجديرة بالزيارة في الدوحة.

متحف الفن الاسلامي



يقع متحف الفن الإسلامي على الواجهة البحرية للدوحة، وهو جوهرة معمارية ويعتبر أحد الأماكن الشهيرة التي يجب زيارتها في الدوحة.

الكورنيش



يعد كورنيش الدوحة من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في قطر. الكورنيش هو الواجهة البحرية الذي أعاد تشكيل ساحل الدوحة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

سوق واقف



عند زيارة الدوحة، لا يجب تفويت زيارة سوق واقف، حيث يمكن التسوق وتناول الطعام. يشتهر بكونه واحد من أفضل مناطق الجذب في الدوحة، حيث يمكن للمرء التجول في الأزقة والاستمتاع بالمعالم المعمارية والتسوق للمطرزات والتوابل والعطور، وأكثر من ذلك.





حديقة أسباير



تعتبر حديقة أسباير واحدة من الأماكن المثالية للزيارة في قطر مع العائلة، وهي واحدة من أكبر المتنزهات في منطقة الخليج وواحدة من أرقى المناظر الطبيعية في قطر. من عوامل الجذب الأخرى التي تقدمها الحديقة برج الشعلة، أو المعروف أيضًا باسم برج أسباير.

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