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الأربعاء، 06-10-2021 04:26 م

أماكن سياحية منوعة في جنوة

السياحة-في-جنوة


الوكيل الإخباري - تمتاز جنوة الصاخبة، بموقعها المتميز على البحر الليغوري، وهي واحدة من أهم مدن الموانئ في أوروبا. إنها عاصمة منطقة ليغوريا ومركز النقل الرئيسي وبوابة الريفيرا الإيطالية.

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القصر الملكي
القصر الملكي هو واحد من أكبر المجمعات المعمارية التي تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر في جنوة، وقاعاته مزينة بلوحات جدارية وأعمال من الجص ومنحوتات وأثاث وتركيبات تخص العائلات النبيلة التي احتلتها على مرّ القرون، بما في ذلك لوحتين للرسام الفلمنكي أنتوني فان ديك. هناك، يمكن الاستمتاع بتناول فنجان من الإسبريسو في الكافيتريا والاسترخاء في الهواء الطلق في الحديقة المزخرفة.


المرفأ

في ميناء جنوة، تستضيف حوالي 22 كيلومتراً من الأرصفة سفن الرحلات البحرية وسفن النقل في أحد أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. مع نمو حركة المرور على بورتو أنتيكو (المعروف أيضاً باسم الميناء القديم)، تم بناء سلسلة من المرافق الجديدة والمحطة البحرية لتجارة الشحن، للترحيب بركاب الرحلات البحرية، وإيواء متحف بحري وأكواريوم.

 

أكواريوم جنوة
يعد حوض الأسماك في جنوة أحد أكبر الأحواض المائية في أوروبا، حيث يضم أكثر من 600 نوع من الكائنات البحرية، بما في ذلك بما في ذلك أنواع مختلفة من الأسماك وأسماك القرش والدلافين والسلاحف وقنديل البحر. قد يثير "جناح الحيتان" في الحوض المائي قلق بعض الزائرين. في في منطقة المرفأ الرئيسية، وهو موقع رائع لجميع أفراد العائلة. جميع الشاشات والخزانات مصانة جيدًا وواسعة، وقد تم إعادة إنشاء البيئات بأمانة لمنح الحيوانات كل ما تحتاجه من حيث المناخ والسكن.

المصدر - سيدتي 

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