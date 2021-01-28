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الخميس، 28-01-2021 11:06 ص

إيروفلوت الروسية تلغي رحلاتها إلى عدد من مدن الشرق الأوسط والعالم

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ملاعب - وكالات

 

قالت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" إنها ألغت عدد من الرحلات الجوية في الشهرين المقبلين بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا.

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وأشارت الشركة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة قد ألغت هدد من الرحلات الدولية المقررة في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، من روسيا إلى بعض البلدان بسبب استمرار القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.



وقال البيان الصادر عن الشركة: "تجري تغييرات على برنامج رحلات الرحلات الدولية المنتظمة فيما يتعلق باستمرار القيود المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19)".

تم إلغاء الرحلات الجوية من موسكو إلى كل من مدن أكتاو وأكتوبي وأليكانتي وألماتا وأمستردام وأتيراو وأثينا وباكو وبانكوك وبرشلونة وبيروت وبرلين وبيشكيك وبروكسل وبولونيا وبودابست وبوخارست وبخارى وفالنسيا ووارسو.


بالإضافة إلى الرحلات من موسكو إلى واشنطن والبندقية وفيينا وفيرونا وفيلنيوس وهافانا وهامبورغ وهانوفر وهونغ كونغ ويريفان وكوبنهاغن وليون ولشبونة ومدريد وميامي ونيويورك وباريس وبراغ وبكين وروما وستوكهولم وتالين وغيرها من المدن اعتبارا من 28 مارس/ آذار إلى 30 أبريل/ نيسان.

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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